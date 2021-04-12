皇马胜巴塞登西甲榜首

皇马在西甲国家德比战击败巴塞，三个月来首次登上联赛榜首，不过争冠主动权仍在体马手上。在这场争冠三角战，输球的巴塞则已经明显处于被动。

（马德里综合电）皇家马德里（Real Madrid）在昨天凌晨的西班牙甲级联赛国家德比战上以2比1力挫宿敌巴塞罗那（Barcelona），自2008年来首次在联赛双杀巴塞，各项比赛的连胜场次扩大至六场，并三个月来首次登上联赛积分榜的榜首。

本泽马（Benzema）在开赛后14分钟为皇马拔下头筹，克罗斯（Kroos）第28分钟主罚的自由球为球队将领先优势扩大至两球，明古厄扎（Mingueza）在第60分钟为巴塞收复一城，这名后卫随后有一次很好的扳平机会，不过失之交臂。

皇马中场卡塞米罗（Casemiro）在球赛伤停补时因短短一分钟内被连亮两张黄卡遭红卡罚下，候补上场的巴塞球员莫里巴（Moriba）在伤停补时第四分钟射中门楣，错失扳平的大好机会。

科曼：裁判漏判罚球

除了伤停补时击中门楣，巴塞罗那在第83分钟也有一个争议性罚球被裁判吹掉，皇马防守球员门迪（Mendy）在底线附近疑似拉倒布雷斯韦特（Braithwaite），但裁判拒绝判罚罚球。

裁判不判罚球的决定令巴塞主帅科曼（Koeman）气愤难平。这名荷兰籍教练赛后说：“如果是巴塞球迷在看这场比赛，会对裁判的两个判决感到生气，那是个很明显，再明显不过的罚球，然后他也只给了四分钟的伤停补时。”

齐达内：赢球不单纯是因罚球判决

除了昨晨的罚球，巴塞与皇马在去年10月首次在联赛交锋时，皇马也凭借一个争议性罚球胜出。对于本赛季两次联赛交锋都败在争议性罚球，科曼说：“又再一次，我们只能闭嘴，并且接受这样的事实。”

在科曼认为是不利的罚球判决导致他们输球的同时，皇马主帅齐达内（Zidane）则认为球队获胜并不单纯是因为罚球判决。

皇马因交手纪录超越体马

他说：“我们应该为自己的表现感到非常高兴，你不能说这场胜利纯粹是因为裁判，我们是应该获胜的。如果裁判认为那不是个罚球，它就不是。在我们看来，最重要的是在球场上的表现，我们创造了一个很好的开局，虽然之后我们面对了一些困难，因为巴塞是个很强的对手，但是我们还是有很多的机会攻入第三球。总的来说，我们配得上这场胜利。”

经过这场胜利后，皇马在积分榜上以66分追平同城宿敌体育马德里（Atletico Madrid），并凭借较佳的交手纪录（1胜1和）登上榜首位置，不过少赛一场的体马只要在本地时间今天凌晨客场对垒贝蒂斯（Betis）的比赛拿分，还是能夺回榜首位置。巴塞则因为这场失利，只能以一分之差排在第三位。

皇马后卫纳乔（Nacho）说：“这对我们来说是场重大的胜利，你可以说就像决赛一样重要，不同的是我们接下来还要继续战斗。我们在防守反击上做得非常好，我们知道他们一直想掌控球权，一旦让他们控球，就有可能对我们造成伤害，不过我们有两球的优势，这令我们处于非常有利的位置。”

罗伯托：巴塞失争冠主动权

巴塞后卫塞尔吉·罗伯托（Sergi Roberto）赛后则表示，输掉这场比赛，球队已经失去争夺联赛冠军的主动权。

他说：“在这之前，我们掌控自己的命运，现在已经没有了，所以接下来我们只能尽量赢比赛，并希望其他争冠对手掉分。今天，在比赛结束前我们一直在努力，想要扳平比分，我们接下来也会继续为联赛锦标奋斗。”