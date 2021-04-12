德甲 欧冠生死战前 拜仁遭柏林逼和

拜仁慕尼黑（Bayern Munich）本周中将在欧洲冠军联赛复赛次回合中再次和巴黎圣日耳曼（PSG）交手。欧冠赛前，拜仁前天在德甲联赛中略遭挫折，1比1被柏林联队（Union Berlin）逼和。

本场没能全取三分并不会过多影响拜仁在德甲联赛中的争冠形势，他们仍在积分榜上领先第二名莱比锡（Leipzig）五分。不过比赛过程无疑让拜仁上下感到沮丧，拜仁第68分钟由小将穆西亚拉（Musiala）进球取得领先，柏林队却在比赛即将结束时，由丹麦前锋英格瓦森（Ingvartsen）进球，将比数扳平。