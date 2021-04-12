德甲 欧冠生死战前 拜仁遭柏林逼和 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月12日 5:00 AM 小将穆西亚拉（红衣）本场为拜仁攻入一球。（法新社） 字体大小: 小 中 大 拜仁慕尼黑（Bayern Munich）本周中将在欧洲冠军联赛复赛次回合中再次和巴黎圣日耳曼（PSG）交手。欧冠赛前，拜仁前天在德甲联赛中略遭挫折，1比1被柏林联队（Union Berlin）逼和。本场没能全取三分并不会过多影响拜仁在德甲联赛中的争冠形势，他们仍在积分榜上领先第二名莱比锡（Leipzig）五分。不过比赛过程无疑让拜仁上下感到沮丧，拜仁第68分钟由小将穆西亚拉（Musiala）进球取得领先，柏林队却在比赛即将结束时，由丹麦前锋英格瓦森（Ingvartsen）进球，将比数扳平。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 拜仁慕尼黑 巴黎圣日耳曼 德甲联赛 日本松山英树有望成为 夺美名人赛冠军首亚洲选手 欧文施罗德争吵遭驱逐 湖人大胜网队