美国职业篮球赛 凯尔特人后来居上 终止金块八连胜 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月13日 5:00 AM 球星塔图姆独取28分，助凯尔特人反败为胜。（今日美国） 字体大小: 小 中 大 在下半场一度落后14分的劣势下，波士顿凯尔特人（Boston Celtics）成功上演翻盘好戏，最终在昨天的美国职业篮球赛（NBA）以105比87大胜丹佛金块（Denver Nuggets），终止了金块八连胜佳绩。客场作战的凯尔特人在第三节后段至第四节前半段打出一波31比3的进攻高潮，一举反超比分。球星塔图姆（Tatum）贡献了28分和10个篮板，杰伦·布朗（Jaylen Brown）添得20分和8个篮板，是凯尔特人反败为胜的两大功臣。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 NBA 波士顿凯尔特人 丹佛金块 塔图姆 亚洲人首次穿上绿夹克 松山英树一杆险胜称霸美国名人赛 伍兹和日相贺松山英树封王