美国职业篮球赛 凯尔特人后来居上 终止金块八连胜

在下半场一度落后14分的劣势下，波士顿凯尔特人（Boston Celtics）成功上演翻盘好戏，最终在昨天的美国职业篮球赛（NBA）以105比87大胜丹佛金块（Denver Nuggets），终止了金块八连胜佳绩。

客场作战的凯尔特人在第三节后段至第四节前半段打出一波31比3的进攻高潮，一举反超比分。球星塔图姆（Tatum）贡献了28分和10个篮板，杰伦·布朗（Jaylen Brown）添得20分和8个篮板，是凯尔特人反败为胜的两大功臣。