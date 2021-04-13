美国职业篮球赛 凯尔特人后来居上 终止金块八连胜

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年4月13日 5:00 AM

　球星塔图姆独取28分，助凯尔特人反败为胜。（今日美国）
　球星塔图姆独取28分，助凯尔特人反败为胜。（今日美国）

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在下半场一度落后14分的劣势下，波士顿凯尔特人（Boston Celtics）成功上演翻盘好戏，最终在昨天的美国职业篮球赛（NBA）以105比87大胜丹佛金块（Denver Nuggets），终止了金块八连胜佳绩。

客场作战的凯尔特人在第三节后段至第四节前半段打出一波31比3的进攻高潮，一举反超比分。球星塔图姆（Tatum）贡献了28分和10个篮板，杰伦·布朗（Jaylen Brown）添得20分和8个篮板，是凯尔特人反败为胜的两大功臣。

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