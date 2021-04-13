红魔逆转拔刺 铁锤帮擒狐登前四 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月13日 5:00 AM 卡瓦尼的这个头球破门为曼联逆转比分，奠下胜基。（法新社） 字体大小: 小 中 大 “红魔”曼联（Manchester United）后来居上，客场3比1击败“热刺”托特纳姆（Tottenham），进一步巩固积分榜老二的位置，“铁锤帮”西哈姆（West Ham）3比2力挫排名第三的球队“狐狸”莱斯特（Leicester），重登前四的位置。在红魔与热刺的比赛之前，“蓝军”切尔西（Chelsea）、“红军”利物浦（Liverpool）与西哈姆都在各自的比赛获得胜利，意味着红魔对垒热刺的比赛至关重要，如果无法全取三分，其积分榜老二，甚至是前四的位置都会受到威胁。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 西哈姆 曼联 托特纳姆 莱斯特 英超 亚洲人首次穿上绿夹克 松山英树一杆险胜称霸美国名人赛 伍兹和日相贺松山英树封王