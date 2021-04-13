红魔逆转拔刺 铁锤帮擒狐登前四

“红魔”曼联（Manchester United）后来居上，客场3比1击败“热刺”托特纳姆（Tottenham），进一步巩固积分榜老二的位置，“铁锤帮”西哈姆（West Ham）3比2力挫排名第三的球队“狐狸”莱斯特（Leicester），重登前四的位置。

在红魔与热刺的比赛之前，“蓝军”切尔西（Chelsea）、“红军”利物浦（Liverpool）与西哈姆都在各自的比赛获得胜利，意味着红魔对垒热刺的比赛至关重要，如果无法全取三分，其积分榜老二，甚至是前四的位置都会受到威胁。