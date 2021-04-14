闷和布赖顿 太妃糖欧梦受打击 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月14日 5:00 AM 埃弗顿主帅安切洛蒂坚称，球队下赛季欧战梦仍存活着。（路透社） 字体大小: 小 中 大 在昨天凌晨（新加坡时间）的英格兰超级联赛遭下游球队布赖顿（Brighton）踢成0比0和局后，“太妃糖”埃弗顿（Everton）的下赛季欧战梦想遭遇打击，主帅安切洛蒂（Ancelotti）承认这场和局是个挫折，但球队的欧战美梦仍存活着。一度被视为下赛季欧战资格的有力角逐者，埃弗顿却因为近期的连续四场联赛不胜而逐渐被边缘化。在昨晨的和局之前，太妃糖也以1比1踢和了水晶宫（Crystal Palace），并在对垒伯恩利（Burnley）与切尔西（Chelsea）的比赛连续吞下败仗。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 埃弗顿 布莱顿 英超 美国职业篮球赛 超越张伯伦柯里在勇士队得分史上最多 梅德韦杰夫冠病确诊 退出蒙特卡洛大师赛