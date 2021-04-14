闷和布赖顿 太妃糖欧梦受打击

在昨天凌晨（新加坡时间）的英格兰超级联赛遭下游球队布赖顿（Brighton）踢成0比0和局后，“太妃糖”埃弗顿（Everton）的下赛季欧战梦想遭遇打击，主帅安切洛蒂（Ancelotti）承认这场和局是个挫折，但球队的欧战美梦仍存活着。

一度被视为下赛季欧战资格的有力角逐者，埃弗顿却因为近期的连续四场联赛不胜而逐渐被边缘化。在昨晨的和局之前，太妃糖也以1比1踢和了水晶宫（Crystal Palace），并在对垒伯恩利（Burnley）与切尔西（Chelsea）的比赛连续吞下败仗。