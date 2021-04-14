西甲 塞维利亚获胜加入争冠行列 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月14日 5:00 AM 替补上阵的帕普·戈麦斯（左一）为塞维利亚攻入致胜一球后，与队友一同庆祝。（法新社） 字体大小: 小 中 大 在两度落后的劣势下，塞维利亚（Sevilla）在昨天凌晨（新加坡时间）的西甲联赛中上演翻盘好戏，最终以4比3险胜维哥（Celta Vigo），加入争冠行列。塞维利亚上一仗以1比0小胜领头羊体育马德里（Atletico Madrid），在近五场联赛取得四场胜仗后，目前在积分榜上以61分排名第四，落后体马六分，皇家马德里（Real Madrid）和巴塞罗那（Barcelona）分别以66分和65分名列第二和第三位。本赛季西甲联赛还有八轮赛事还待进行。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 西甲联赛 塞维利亚 洛佩特吉 维哥 美国职业篮球赛 超越张伯伦柯里在勇士队得分史上最多 梅德韦杰夫冠病确诊 退出蒙特卡洛大师赛