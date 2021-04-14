西甲 塞维利亚获胜加入争冠行列

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年4月14日 5:00 AM

　替补上阵的帕普·戈麦斯（左一）为塞维利亚攻入致胜一球后，与队友一同庆祝。（法新社）
　替补上阵的帕普·戈麦斯（左一）为塞维利亚攻入致胜一球后，与队友一同庆祝。（法新社）

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在两度落后的劣势下，塞维利亚（Sevilla）在昨天凌晨（新加坡时间）的西甲联赛中上演翻盘好戏，最终以4比3险胜维哥（Celta Vigo），加入争冠行列。

塞维利亚上一仗以1比0小胜领头羊体育马德里（Atletico Madrid），在近五场联赛取得四场胜仗后，目前在积分榜上以61分排名第四，落后体马六分，皇家马德里（Real Madrid）和巴塞罗那（Barcelona）分别以66分和65分名列第二和第三位。本赛季西甲联赛还有八轮赛事还待进行。

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