因黑人遭警察枪杀事件 灰狼与网队比赛延期

（路透电）因美国明尼苏达州当地发生突发事件，明尼苏达灰狼（Minnesota Timberwolves）昨天主场对布鲁克林网（Brooklyn Nets）的比赛将延期举行。

前天，一名20岁非裔男子丹特·赖特（Daunte Wright）在明尼苏达郊区布鲁克林中心一次交通拦检中被警察开枪打死，事件在美国社会引起强烈反响，明尼苏达当地发生抗议示威。

NBA联盟表示，在与灰狼队和地方官员磋商后决定，灰狼和网队之间的比赛将被推迟。

费城76人（Philadelphia 76ers）主帅里弗斯（Rivers）也说：“我认为我们不能再说这让所有美国黑人感到沮丧，我认为这应该说是让所有美国人感到沮丧的一件事情。”

“我不知道这是否是一个意外。我和其他人一样看了视频，那段随身摄像头的视频。但我知道这种沮丧对每个人来说都是真实存在的。”

金州勇士（Golden State Warriors）前锋帕斯卡尔（Paschall）也坦言，很多黑人在遇到警察时会感到不安。

他说：“他们一听到警笛声就害怕。我们不应该害怕被警察拦下，但是我们永远不知道，一旦我们被拦下，我们是否能活着出去。”

除了灰狼的NBA比赛之外，昨天明尼苏达州的其他职业体育球队也都暂停了比赛，作为对警察在明尼苏达郊区布鲁克林中心开枪打死赖特事件的回应。

棒球队波士顿红袜（Boston Red Sox）昨天在一份声明中说：“基于昨天（前天）在布鲁克林中心发生的悲剧事件，以及不断牵扯进来的后续事件，明尼苏达双子队（Minnesota Twins）已决定暂停今天（昨天）举行的所有比赛，这也是为我们的球迷、工作人员、球员以及社区着想。”

美国国家冰球联盟和旗下队伍明尼苏达荒野（Minnesota Wild）也发表联合声明，称原定于当地时间周一进行的一场比赛将展期至5月举行。