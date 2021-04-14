美国职业篮球赛 超越张伯伦柯里在勇士队得分史上最多

（洛杉矶综合电）柯里（Curry）在昨天的美国职业篮球赛（NBA）中狂砍53分，不但协助金州勇士（Golden State Warriors）主场以116比107战胜丹佛金块（Denver Nuggets），还超越名宿张伯伦（Chamberlain），成为勇士队史得分王。

张伯伦在1959年至1965年效力勇士期间，总共得到1万7783分，昨天柯里只需要19分，就能超越前者。结果，柯里在第一节就拿下了21分，一举成为勇士历来得分最高的球员。