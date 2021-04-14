美国职业篮球赛 超越张伯伦柯里在勇士队得分史上最多 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月14日 5:00 AM 柯里（右）在成为勇士队史得分王后，与队友贝兹莫尔击掌庆祝。（法新社） 字体大小: 小 中 大 （洛杉矶综合电）柯里（Curry）在昨天的美国职业篮球赛（NBA）中狂砍53分，不但协助金州勇士（Golden State Warriors）主场以116比107战胜丹佛金块（Denver Nuggets），还超越名宿张伯伦（Chamberlain），成为勇士队史得分王。张伯伦在1959年至1965年效力勇士期间，总共得到1万7783分，昨天柯里只需要19分，就能超越前者。结果，柯里在第一节就拿下了21分，一举成为勇士历来得分最高的球员。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 NBA 柯里 金州勇士 张伯伦 因黑人遭警察枪杀事件 灰狼与网队比赛延期 梅德韦杰夫冠病确诊 退出蒙特卡洛大师赛