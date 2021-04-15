美国职业篮球赛 金块后卫穆雷赛季报销

美国职业篮球赛（NBA）球队丹佛金块（Denver Nuggets）遭受重挫，在本周一不敌金州勇士（Golden State Warriors）的比赛中，该队后卫穆雷（Murray）受伤下场。赛后检查发现穆雷左膝十字韧带撕裂，本赛季报销。

在对垒勇士的比赛中，24岁的穆雷在还剩50.6秒时尝试上篮扭到膝盖，没有完成上篮动作便倒地不起，在队医搀扶下离开球场。金块在前天正式宣布，穆雷左膝盖十字韧带撕裂，无限期缺阵。根据《丹佛邮报》报道，穆雷需要接受手术，并需要9至12个月才能完全康复。