美国职业篮球赛 金块后卫穆雷赛季报销 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月15日 5:00 AM 穆雷可能须要缺阵近一年时间才能重回球场。（今日美国） 字体大小: 小 中 大 美国职业篮球赛（NBA）球队丹佛金块（Denver Nuggets）遭受重挫，在本周一不敌金州勇士（Golden State Warriors）的比赛中，该队后卫穆雷（Murray）受伤下场。赛后检查发现穆雷左膝十字韧带撕裂，本赛季报销。在对垒勇士的比赛中，24岁的穆雷在还剩50.6秒时尝试上篮扭到膝盖，没有完成上篮动作便倒地不起，在队医搀扶下离开球场。金块在前天正式宣布，穆雷左膝盖十字韧带撕裂，无限期缺阵。根据《丹佛邮报》报道，穆雷需要接受手术，并需要9至12个月才能完全康复。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 美国职业篮球赛 NBA 早 说 倒数100天 国际奥委会坚信东奥能如期举行