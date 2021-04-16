维多利亚接种疫苗 退出斯图加特网球公开赛 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月16日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 因接种冠病疫苗，白俄罗斯31岁网球女将维多利亚宣布退出下周举行的斯图加特大奖赛。这名两届大满贯赛冠军得主昨天在个人社交平台上说：“很不幸我不能参加斯图加特的比赛。下周我将接种我的第一剂疫苗。”尽管ATP巡回赛和WTA巡回赛官方都鼓励运动员尽可能去接受疫苗注射，但在最近的迈阿密公开赛上，一些顶级选手表示不愿接种疫苗。根据最新的男子巡回赛冠病条例规定，已接种疫苗的运动员将不再被视为冠病阳性患者的密切接触者。另一边厢，在昨天进行的蒙特卡洛大师赛中，乔科维奇和纳达尔均以2比0横扫对手，轻松晋级。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 纳达尔 乔科维奇 疫苗 阿根廷 塞尔维亚 法国网球公开赛 斯图加特 维多利亚 白俄罗斯 日本执政党干事长称 取消东京奥运不无可能 无国旗却处处国旗 俄罗斯公布东奥服装