维多利亚接种疫苗 退出斯图加特网球公开赛

订户

来自 / 联合早报

发布 / 2021年4月16日 5:00 AM

字体大小:

因接种冠病疫苗，白俄罗斯31岁网球女将维多利亚宣布退出下周举行的斯图加特大奖赛。

这名两届大满贯赛冠军得主昨天在个人社交平台上说：“很不幸我不能参加斯图加特的比赛。下周我将接种我的第一剂疫苗。”

尽管ATP巡回赛和WTA巡回赛官方都鼓励运动员尽可能去接受疫苗注射，但在最近的迈阿密公开赛上，一些顶级选手表示不愿接种疫苗。根据最新的男子巡回赛冠病条例规定，已接种疫苗的运动员将不再被视为冠病阳性患者的密切接触者。另一边厢，在昨天进行的蒙特卡洛大师赛中，乔科维奇和纳达尔均以2比0横扫对手，轻松晋级。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容