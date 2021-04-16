维多利亚接种疫苗 退出斯图加特网球公开赛

因接种冠病疫苗，白俄罗斯31岁网球女将维多利亚宣布退出下周举行的斯图加特大奖赛。

这名两届大满贯赛冠军得主昨天在个人社交平台上说：“很不幸我不能参加斯图加特的比赛。下周我将接种我的第一剂疫苗。”

尽管ATP巡回赛和WTA巡回赛官方都鼓励运动员尽可能去接受疫苗注射，但在最近的迈阿密公开赛上，一些顶级选手表示不愿接种疫苗。根据最新的男子巡回赛冠病条例规定，已接种疫苗的运动员将不再被视为冠病阳性患者的密切接触者。另一边厢，在昨天进行的蒙特卡洛大师赛中，乔科维奇和纳达尔均以2比0横扫对手，轻松晋级。