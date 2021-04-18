下周到东京参加世界杯赛 跳水队争取搭上最后一班奥运列车

新加坡跳水队本月27日将出发前往日本参加跳水世界杯，这是他们争取奥运资格的最后机会。此前曾繁铿已破天荒获得新加坡第一个跳水奥运资格。

在东京奥运会还未被冠状病毒风暴影响前，我国跳水健将曾繁铿已在2019年亚洲杯为新加坡赢得男子10米跳台的奥运参赛资格，成为我国史上首位进军奥运的跳水选手。他的队友们本月底会前往日本，希望能够一起搭上奥运列车。

这是东奥举办前的最后一场资格赛，各个项目会产生18个名额。新加坡跳水双胞胎选手李含光与李含明、东运会金牌组合冯琪茵／陈奕萱、林升艳、李承恩以及已获得奥运资格的曾繁铿都会参赛。

在跳水队离新前，新加坡游泳总会邀请媒体到华侨银行游泳中心观看训练。主教练李鹏表示全队状态良好，他们正走在“正确的轨道”上。

他说：“我们队员的准备工作很好，自从2019年东南亚运动会后，我们就没有参加过大型比赛了，但他们在能够获准回到泳池训练后都积极备战。”

这项世界杯跳水赛暨奥运资格赛本月初因为日本当地疫情不稳定，曾被国际泳总紧急叫停，但经过与日本泳协、东京奥组委、日本政府、东京都政府和国际奥委会磋商后，这项比赛才得以在5月1日至6日重新举行。

新加坡将派出七名选手角逐男女3米跳板、男女10米跳台四项单人赛。其中，有六人参加过2019年韩国光州世界游泳锦标赛的跳水项目。已获得奥运参赛权的曾繁铿这次以适应场地和环境为目的参赛。

他说：“我会参加跳水世界杯，希望能提前感受奥运氛围，因为这是来临奥运的比赛场地。我也会为我的队友们加油，希望有更多人能够获得奥运资格。”

冠病笼罩全球，原定于去年夏天举办的东奥展延至今年7月23日揭幕。在这期间，多场奥运资格赛在各国的积极配合下顺利展开，李含明很高兴跳水世界杯又重新出现在比赛日程上。

李含明说：“很高兴跳水世界杯能够恢复，比赛延期的确干扰了我们的训练状态。但现在终于确定了日期，让我们能够根据训练计划来调整，积极备战比赛。”

新加坡目前有多名运动员已取得奥运席位，除了跳水的曾繁铿，还有游泳的约瑟林与柯正文、乒乓球的周哲宇与女团、体操的陈思恩，以及帆船的卢军汉、黄琳凯以及林敏／刘瑞琦（组合）。