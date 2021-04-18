热刺埃弗顿和气收场西哈姆被自己打败 英超

陈宇昕

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埃弗顿与托特纳姆踢成2比2平，纽卡斯尔爆冷3比2战胜西哈姆，英超争四局势起了微妙的变化。

“热刺”托特纳姆（Tottenham）与埃弗顿（Everton）当真要感谢西哈姆（West Ham）的防线。

昨天凌晨（新加坡时间）率先开踢的比赛，热刺再次在领先的情况下丢分，客场2比2战平埃弗顿。这对英超排名第四的西哈姆来说真是天大的好消息，这两支强队仅踏出了一小步，而西哈姆昨晚的对手是倒数第四名的纽卡斯尔（Newcastle），当可手到擒来。

但足球是圆的，谁也想不到，西哈姆过去几个月的好表现竟被自家防线出卖。

比赛第35分钟，西哈姆中卫道森（Dawson）在中场区域控球失误，被对手乔伊林顿（Joelinton）抢走。道森为弥补罪过，赶紧犯规，结果主裁示意纽卡斯尔处于优势，比赛继续，圣-马克西曼（Saint-Maximin）得以单枪匹马，小角度推射，西哈姆门将法比安斯基（Fabianski）与后卫迪奥普（Diop）门前一阵混乱，最后迪奥普把球碰进自家龙门。西哈姆落后的同时，主裁马上追究此前的犯规，给了道森他在比赛的第二张黄卡，把他送出赛场，西哈姆剩下10人应战。

若说西哈姆的第一个丢球荒唐，第二球更是不可思议。纽卡斯尔一个简单的角球，法比安斯基手上却似涂了油抓不住，乔伊林顿门前捡到便宜，轻松破门，上半场主队以两球领先。

下半场西哈姆更像是人数占优的队伍，比赛第72分钟，迪奥普将功补过，头球破门。六分钟后，主裁判给西哈姆一个罚球，林加德（Lingard）冷静破关，比分2比2。在大家以为西哈姆完成不可思议壮举的时候，纽卡斯尔在第83分钟靠替补上阵的威洛克（Willock）头槌定音，最终以3比2获胜。

凯恩受伤热刺忧患

本轮英超排名第三的莱斯特（Leicester）、第五的切尔西（Chelsea）因为足总杯没有比联赛，西哈姆若胜利可升上第三，却吃了败仗。如此一来，热刺与埃弗顿的和局反倒有了积极的意义。

只是热刺在比赛中还遭遇了一个重大挫折，队长凯恩（Kane）脚踝受伤，必须进一步观察。

凯恩在比赛中攻入两球，使他本赛季联赛进球增加到21个，很可能再次夺得金靴奖。热刺主帅莫里尼奥（Mourinho）赛后表示凯恩伤势还不明朗，很担心下个星期天联赛杯决赛与曼市（Man City）对决时他无法出战。

如果凯恩缺席剩余的英超比赛，热刺要争取进入英超前四名，只能说难上加难。

莫帅嘴上说“如果没有哈利（凯恩），我们仍会以同样方式拼搏”，但想必他心里明白，少了凯恩，热刺根本没刺。

英格兰国家队如今肯定也非常担心，因为联赛结束，马上就进入6月份的欧洲锦标赛，少了欧洲最强前锋之一的凯恩，实力大打折扣。

昨天两场争四的关键比赛结束后，西哈姆32轮累积55分排名第四，热刺32轮累积50分排名第七，埃弗顿31轮后累积49分紧随其后在第八名。

西哈姆可说是把自己推向悬崖，因为下周他们就要面对切尔西了，蓝军目前累积54分且少赛一场。

埃弗顿方面，昨天的比赛是球队连续第三场和球。

埃弗顿主帅安切洛蒂（Ancelotti）赛后说：“比赛结果令人失望，但我们的表现优秀。我们在进军欧洲方面遇到困难，但我们会继续争取，只要继续这样表现，我们就有机会。”