炮兵要取三连胜 富勒姆难当拦路虎 订户 来自 / 联合早报 文 / 何欣颜 发布 / 2021年4月18日 5:00 AM ▲炮兵前锋拉卡泽特目前处于良好状态。（路透社） 字体大小: 小 中 大 “炮兵”阿申纳（Arsenal）近两仗大胜对手，球员士气大振，富勒姆（Fulham）在今晚（新加坡时间）的英超联赛客场挑战他们，恐怕自讨没趣。无可否认，炮兵本季表现令人失望，尤其是联赛排名第九，要挤进前六的欧战席位，难度不小。不过，他们并没有放弃，上周末联赛客场以3比0痛宰垫底队设联（Sheffield Utd）后，本周中的欧洲联赛复赛次回合再于客场上演精彩好戏，凭4比0的成绩扭转首回合的客场进球劣势，最终以5比1的总成绩力压捷克球队布拉格斯拉维亚（Slavia Prague）晋级半决赛。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 冯天薇 乒乓球 伊藤美诚 NBA MVP之争白热化 恩比德约基奇分头领军获胜 纳达尔不敌卢布列夫 蒙特卡洛复赛爆冷出局