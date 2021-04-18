炮兵要取三连胜 富勒姆难当拦路虎

订户

来自 / 联合早报

文 /
何欣颜

发布 / 2021年4月18日 5:00 AM

▲炮兵前锋拉卡泽特目前处于良好状态。（路透社）
▲炮兵前锋拉卡泽特目前处于良好状态。（路透社）

字体大小:

“炮兵”阿申纳（Arsenal）近两仗大胜对手，球员士气大振，富勒姆（Fulham）在今晚（新加坡时间）的英超联赛客场挑战他们，恐怕自讨没趣。

无可否认，炮兵本季表现令人失望，尤其是联赛排名第九，要挤进前六的欧战席位，难度不小。不过，他们并没有放弃，上周末联赛客场以3比0痛宰垫底队设联（Sheffield Utd）后，本周中的欧洲联赛复赛次回合再于客场上演精彩好戏，凭4比0的成绩扭转首回合的客场进球劣势，最终以5比1的总成绩力压捷克球队布拉格斯拉维亚（Slavia Prague）晋级半决赛。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容