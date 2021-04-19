残阵对残阵湖人胜爵士

订户

来自 / 联合早报

发布 / 2021年4月19日 5:00 AM

▲湖人内线德拉蒙德（左）试图阻止波格丹诺维奇的上篮。（今日美国）
▲湖人内线德拉蒙德（左）试图阻止波格丹诺维奇的上篮。（今日美国）

字体大小:

（洛杉矶综合电）两支阵容不整的球队较量，西岸排名第五的洛杉矶湖人（LA Lakers）通过加时在主场以127比115战胜了西岸排名第一的犹他爵士（Utah Jazz）。德拉蒙德（Drummond）、波普（Pope）和施罗德（Schroder）三枪合砍77分。

本场比赛詹姆斯（James）、戴维斯（Davis）和加索尔（Gasol）继续缺阵，爵士这边也少了米切尔（Mitchell）、戈贝尔（Gobert）和康利（Conley）。两队都是在缺少绝对核心的情况下进行较量的。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容