残阵对残阵湖人胜爵士 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月19日 5:00 AM ▲湖人内线德拉蒙德（左）试图阻止波格丹诺维奇的上篮。（今日美国） 字体大小: 小 中 大 （洛杉矶综合电）两支阵容不整的球队较量，西岸排名第五的洛杉矶湖人（LA Lakers）通过加时在主场以127比115战胜了西岸排名第一的犹他爵士（Utah Jazz）。德拉蒙德（Drummond）、波普（Pope）和施罗德（Schroder）三枪合砍77分。本场比赛詹姆斯（James）、戴维斯（Davis）和加索尔（Gasol）继续缺阵，爵士这边也少了米切尔（Mitchell）、戈贝尔（Gobert）和康利（Conley）。两队都是在缺少绝对核心的情况下进行较量的。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 湖人 詹姆斯 爵士 洛杉矶湖人 施罗德 印第安纳溜马 戴维斯 孟菲斯灰熊 犹他爵士 密尔沃基公鹿 早 说 蒙特卡洛大师赛 西西帕斯与卢布列夫会师决赛