残阵对残阵湖人胜爵士

（洛杉矶综合电）两支阵容不整的球队较量，西岸排名第五的洛杉矶湖人（LA Lakers）通过加时在主场以127比115战胜了西岸排名第一的犹他爵士（Utah Jazz）。德拉蒙德（Drummond）、波普（Pope）和施罗德（Schroder）三枪合砍77分。

本场比赛詹姆斯（James）、戴维斯（Davis）和加索尔（Gasol）继续缺阵，爵士这边也少了米切尔（Mitchell）、戈贝尔（Gobert）和康利（Conley）。两队都是在缺少绝对核心的情况下进行较量的。