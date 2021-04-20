最快今年8月开踢 12豪门宣布成立欧超联赛

欧洲足坛昨天凌晨爆发大地震。12家顶尖球会宣布成立欧洲超级联赛。欧超联赛将让顶尖球会获得巨大资金收益，但对于足坛的长期影响难以估量。

（巴黎综合电）以皇家马德里（Real Madrid）为首的12家西甲、英超和意甲豪门球队在昨天（4月19日）凌晨（新加坡时间）丢出重磅炸弹，宣布成立传闻许久的欧洲超级足球联赛，并且最快在今年8月就会开踢。足坛豪门不再满足于与其他球队分享收益，而是要组建美国式的职业体育联盟，对于整个足球运动的影响难以估量。

这12家球会分别是来自英超的曼联（Man United）、曼市（Man City）、利物浦（Liverpool）、切尔西（Chelsea）、阿申纳（Arsenal）和托特纳姆（Tottenham），来自西甲的皇家马德里（Real Madrid）、巴塞罗那（Barcelona）、体育马德里（Atletico Madrid），以及来自意甲的尤文图斯（Juventus）、国际米兰（Inter Milan）和体育米兰（AC Milan）。12家球会名单包括了英超、西甲和意甲中实力最强、历史传统最深厚的球会。

值得注意的是，德甲拜仁慕尼黑（Bayern Munich）和法甲巴黎圣日耳曼（PSG）这两大豪门没有名列其中。

欧超有望替代欧冠

根据12家球会宣布的计划，会再邀请三家球会加入，组成15支球队作为创始球队，为固定参赛队伍，另有五个参赛名额供其他球队争取。比赛从每年8月就会开始，20支球队分为两组进行双循环小组赛，小组前三名直接进入复赛，第四和第五名球队则要参加附加赛决定能否进入复赛。和欧冠联赛类似，复赛和半决赛都是主客场两回合制，大决赛则是一场定胜负。

从目前看来，欧洲超级联赛的目标是替代欧足联所组织的欧洲冠军联赛，而不是各国联赛。欧超联赛的比赛日期将是周中，正是欧冠的比赛日。而在周末，各支球队仍将参加本国联赛。

所谓欧洲超级联赛的概念从上世纪90年代就已经兴起，波折了超过20年后，如今终于正式成型。皇马会长佩雷斯（Perez）担任超级联赛首任主席。他说：“我们将在各个层面帮助足球发展，使其在世界上得到应有的地位。”

强强对话吸引资金涌入

而曼联球会联合主席、超级联赛副主席乔尔·格雷泽（Joel Glazer）的说法则要明确很多。他说：“通过把世界上最伟大的球会和球员聚集在一起，在整个赛季中相互进行比赛，超级联赛将为欧洲足球掀开一个新的篇章，确保世界级的比赛和设施可以建立更高的足球金字塔，提供财政支持。”

目前欧足联虽然设有欧冠联赛，但因为吸纳了众多足球小国参与，小组赛阶段强强对话寥寥无几。而欧超联赛如果成行，几乎每场比赛都是重头戏。这也自然会吸引资金大量涌入。据报道，网络转播平台DAZN已经给欧超联赛开出了电视转播费报价，一年高达35亿欧元（约56亿新元，1欧元约1.6新元，下同）。而欧冠一共32支球队参加，一年转播费不过24亿欧元。是要20支球队分35亿欧元，还是32支队一同分24亿欧元，这样的选择题答案再明显不过。这还没有计算势必会蜂拥而来的巨额赞助。

相比于传统的欧洲足球赛事，欧超联赛的概念更接近于美式橄榄球联盟（NFL）、美国职业篮球赛（NBA）这样的美国职业体育联盟。不过美式体育联盟的形式能否在欧洲、在足球运动取得成功还是未知数。足球的人才培养机制、球迷观赛传统等，都和美式橄榄球、篮球大不相同，欧足联和欧洲各国足总对于豪门球队单独组建赛事也是抵制了超过20年。

欧超联赛虽然已经正式宣布，但距离最快的开赛日期还有四个月，最终能否正式登场还是个未知数。

欧超联赛前世今生

1998年

●意大利传媒伙伴集团向欧足联提出成立欧洲超级联赛。

●欧足联拒绝这一构想，并宣布改革欧洲冠军联赛，以安抚豪门球队。

2000年

●14家欧洲顶尖球会成立G-14联盟，使得豪门球队可以以同一个声音，与欧足联及国际足总谈判并争取共同利益。联盟后在2008年解散。

2009年

●皇马主席佩雷斯重拾欧超联赛构想，要求欧足联保证各国豪门球队每年都有机会对阵交锋。

●时任阿申纳主帅温格（Wenger）预测，各豪门球队都面临巨大资金压力，因此具有极高商业价值的欧超有望在10年内成真。

2016年

●阿申纳、切尔西、利物浦、曼市和曼联五支英超球队的代表与美国体育大亨罗斯的代表会面，讨论成立欧超联赛。

●欧足联再次拒绝欧超提案，并宣布自2018年开始增加五大联赛在欧冠赛中的名额，以安抚豪门球队。

2018年

●泄密网站“足球泄密”报道称，新一轮欧超联赛的构思正在进行中，并会在2021年落地。

2020年

●冠病疫情横扫全球，豪门球队收入受到巨大影响，纷纷宣布减薪或暂缓发放球员工资。

●天空体育报道，国际足总提议成立由18支英超、西甲、意甲、德甲和法甲球队组成的欧洲超级联赛，替代欧洲冠军联赛。

2021年

●1月21日，国际足总联合六大洲足总发表联合声明，宣布抵制任何由豪门球队独立成立欧超联赛的企图。

●同日，《泰晤士报》报道称，将有六支英超球队参加欧洲超级联赛，每队都可获得高额收入。

●4月18日，来自英超、西甲和意甲的12支顶级球会宣布成立欧洲超级联赛。这一历时23年的构想终于有望成真，引发足坛地震。