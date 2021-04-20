传与欧超联赛成立有关 莫里尼奥失热刺帅印

（伦敦综合电）“热刺”托特纳姆（Tottenham）主帅莫里尼奥（Mourinho）执教球队17个月后就被解雇了。

这名葡萄牙名帅在2019年11月取代波切蒂诺（Pochettino）成为教练，并在上个赛季带领热刺在英超联赛中以第六的成绩结束赛季。本赛季，在比赛还剩下六轮的情况下，热刺目前以50分暂居第七。

莫里尼奥的教练组成员萨克拉门托（Sacramento）、桑托斯（Nuno Santos）、拉林（Carlos Lalin）和塞拉（Giovanni Cerra）也一起下课。

热刺主席列维（Levy）说：“何塞（莫里尼奥）和他的教练组和我们一起度过了俱乐部最具挑战性的时期。何塞是一个真正的专业人士，他在大流行期间表现出了巨大的适应力。就我个人而言，我很喜欢和他一起工作，对于事情没有按照我们的设想发展感到遗憾。他将永远受到这里的欢迎，我们要感谢他和他的教练组所做的贡献。”

莫里尼奥接过热刺执鞭后，成绩并没有很大的提升。目前，他们在英超联赛取得14胜8平11负的成绩，比排名第四的西哈姆足足少了6分，下赛季恐无缘欧洲赛事。

本赛季，莫里尼奥在他执教生涯中第一次在联赛中遭遇10场失利。他执教的最后一场比赛是在上周六，当时热刺2比2与直接竞争对手埃弗顿（Everton）握手言和。

欧洲12家球会成立欧洲超级联赛，欧洲体育记者特雷弗（Trevor Azul）爆料，莫里尼奥的下课与这件事有关。

据悉，莫里尼奥在得知热刺同意加入欧洲超级联赛后，昨天上午拒绝带领球员进入训练场。这位主帅昨天也得知了自己将被解雇的消息，球队将暂时由一队教练组成员梅森（Ryan Mason）和鲍威尔（Chris Powell）带领。

关于莫里尼奥的接班人有许多猜测，国外媒体认为莱斯特（Leicester）主帅罗杰斯（Rodgers）以及莱比锡红牛（RB Leipzig）的纳格尔斯曼（Nagelsmann）都在热刺主帅候选名单上。

不得不提的是，莫里尼奥与热刺的合同并不是在本赛季结束后到期，所以热刺决定解雇他后，可能需要承担高达3000万英镑（约5550万新元）的巨额赔偿金。