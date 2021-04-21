塞弗林： 私欲破坏体育美德 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月21日 5:00 AM 利兹球员昨天穿上印有标语的球衣，写着：“足球为球迷奉献”。（法新社） 字体大小: 小 中 大 彭博社报道，欧足联正与位于伦敦的投资公司Centricus商讨60亿欧元（约96亿新元，1欧元兑1.6新元，下同）融资配套，加码改制欧洲冠军联赛，以阻拦欧洲超级联赛的成立。消息人士称，协议还未达成。欧足联与Centricus也并未回复彭博社询问。星期天（18日）12支来自英格兰、西班牙与意大利顶尖球会宣布脱离欧冠联赛，自组欧洲超级联赛，掀起惊涛巨浪。新欧超由金融巨头摩根大通融资40亿欧元。倡议的新联赛将有20队参与，其中15支创赛成员可以不必降级，永久赚取转播费和赞助费。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 欧洲超级联赛 欧足联 塞弗林 阿涅里 克洛普：我和球员 对欧超联赛不知情 布克哨响前获罚球 太阳绝杀公鹿