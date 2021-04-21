塞弗林： 私欲破坏体育美德

彭博社报道，欧足联正与位于伦敦的投资公司Centricus商讨60亿欧元（约96亿新元，1欧元兑1.6新元，下同）融资配套，加码改制欧洲冠军联赛，以阻拦欧洲超级联赛的成立。

消息人士称，协议还未达成。欧足联与Centricus也并未回复彭博社询问。

星期天（18日）12支来自英格兰、西班牙与意大利顶尖球会宣布脱离欧冠联赛，自组欧洲超级联赛，掀起惊涛巨浪。新欧超由金融巨头摩根大通融资40亿欧元。倡议的新联赛将有20队参与，其中15支创赛成员可以不必降级，永久赚取转播费和赞助费。