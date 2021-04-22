连累将帅卷入欧超风波 利物浦老板亨利道歉

（利物浦路透电）“红军”利物浦（Liverpool）老板亨利（Henry）昨天向球迷和球队主帅克洛普（Klopp）道歉，为红军参与欧洲超级联赛的计划所造成的“破坏”致歉。

在球迷、名宿和政府的强烈抗议下，包括利物浦在内的英超六强新加坡时间昨天凌晨宣布退出欧超，欧足联和国际足总也威胁要对那些参与该计划的球队采取制裁行动。

亨利通过红军官网发布视频表示：“我要为我在过去48小时内造成的混乱，向所有利物浦球迷道歉。如果没有球迷的支持，这个计划是不会成功的。在这48小时里，我们都听到你们的心声。我听见了。”

引起风波的欧超计划在英超六强退出后，体育马德里（Atletico Madrid）、国际米兰（Inter Milan）也宣布退出。

英超六强中，曼市（Man City）是第一个退出的球队，随后切尔西（Chelsea）、阿申纳（Arsenal）、曼联（Man Utd）、利物浦和托特纳姆（Tottenham）随后也宣布退出。

利物浦队长亨德森（Henderson）表达了对欧超的担忧，克洛普日前也说他们对球队加入欧超计划毫不知情。

亨利也说：“我想向克洛普、球员还有所有努力让我们的球迷骄傲的人道歉。他们在这次事件绝对没有责任。我让你们失望了。我感到很抱歉，我会为过去几天不必要的负面影响负起全部责任。”