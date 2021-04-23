美宗教组织促政府外交抵制北京冬奥

（华盛顿路透电）美国国际宗教自由委员会年度报告建议美国政府采取外交方式抵制2022年北京冬奥会。

拜登政府认定中国当局对维吾尔族穆斯林采取“种族灭绝”行动，此后抵制北京冬奥的声浪不断。中国方面则驳斥所有指控。

今年初华府表示当局无意禁止美国运动员到北京参赛，但美国议员、社运人士建议，在允许美国运动员参赛的同时，美国政府可采取外交抵制的措施。

国际宗教自由委员会在最新的报告中建议，有鉴于中方“系统、持续和严重的违规行为”，华府应该继续以经济及签证方式制裁相关的中国政府机构与官员。

此外该委员会也建议华府公开对北京主办2022年冬季奥运会表达关切，并且正式表态，若中国政府继续压制宗教自由，美国官员不会出席北京冬奥。

上个月，该委员会的主席曼钦与副主席伯金斯遭中国政府制裁，曼钦当时表示遭北京对付受宠若惊是她的荣幸。

国际宗教自由委员会的建议获得美国参议院委员会接纳，包括在《2021年战略竞争法案》内，接下来美国参议院全体议员将审议。

共和党议员罗姆尼表示：“国际奥委会为北京提供平台主办大赛，实在令人作呕，让这样一个犯下种族灭绝罪行的国家举办奥运会，令人发指。”

不过罗姆尼不想在中国人权议题上牵连美国运动员：“他们（运动员）一生只为这个时刻（奥运）做准备。”

中国外交部发言人汪文斌在例行记者会上回应，政治化体育赛事的方式不会得到国际支持，中方有信心成功举办赛会。