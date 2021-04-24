欧超12创始队是否受罚？ 欧足联未决定采取何种行动

尽管欧洲超级联赛计划搁浅，但谁该负责，欧洲足球应该如何发展，仍是巨大的问号。

（巴塞罗那综合电）欧洲超级联赛计划引起足球世界广泛的不安与愤怒，虽然计划已经搁浅，但12支参与球会会否被处分，昨天欧足联并未得出决定。

欧足联昨天通过文告表示：“欧足联执行委员会已被告知欧超事件的最新进展，特别是关于欧足联可采取的选项，供决议时参考。”但文告并未透露他们将采取何种行动。

英超六豪门——曼联（Man Utd）、曼市（Man City）、利物浦（Liverpool）、切尔西（Chelsea）、阿申纳（Arsenal）、托特纳姆（Tottenham），连同西甲的皇家马德里（Real Madrid）、巴塞罗那（Barcelona）、体育马德里（Atletico Madrid）；意甲的尤文图斯（Juventus）、体育米兰（AC Milan）、国际米兰（Inter Milan），拟创建欧洲超级联赛，脱离欧洲冠军联赛。消息宣布后，仅仅两天，就因为广泛的球迷抗议、媒体批评，胎死腹中。

埃弗顿（Everton）主帅安切洛蒂（Ancelotti）认为欧超的做法是错误的，但欧冠也必须改革，即将在2024年实行的36队新制度必须接受检验。

曼市的德国中场京多安（Gundogan）则直言新格式罔顾球员健康，他称欧超与改良版欧冠之间，只是两害相权择其轻。京多安表示：“在欧超闹得沸沸扬扬之际，我们可不可以也谈谈欧冠的新赛制？比赛越来越多了，难道没有人为球员着想吗？”他支持现有的欧冠赛制：“欧冠目前的制度良好，这就是为什么对球员与球迷而言，这是最受欢迎的球会级别赛事。”

曼市主帅瓜迪奥拉（Guardiola）就曾批评欧足联、国际足总不顾球员福利。

摩根大通表示反省

欧超计划的溃败，也让负责融资的摩根大通饱受批评。

这家著名的美国投资银行昨天承认，他们“错误评断”了欧超计划。

摩根大通通过文告表示：“我们完全错估了广泛足球社群对这项投资计划的看法，也没有预料到计划会如何冲击他们。我们会从中学习。”

摩根大通此前同意融资35亿欧元（约56亿新元）启动欧超计划。

创始的12家球会，目前仅剩皇马与巴塞两支负债累累的豪门，以及扮演积极角色的尤文。巴塞罗那试图为自己的决定辩护，他们发布文告表示，加入欧超计划是因为这是能够确保足球经济可持续的历史性机会。

“有鉴于计划造成的公众反应，巴塞罗那期待能有一份更深入的分析，探讨为何计划会造成如此反应。这类深入研究需要时间，必须慎重，不可鲁莽行事。”

皇马主席佩雷斯（Perez）也强调计划还有复活的机会。

另一方面，上述12家球会的行动造成各国联赛、足总、欧足联的巨大不满，有报道指阿申纳总裁文卡特舍姆（Venkatesham）尝试致电英超其他14家球会的首席执行官道歉，遭到冷嘲热讽，甚至被当面批评阿申纳的行为令人作呕。

目前各造打算兴师问罪，要参与欧超计划的球会负责任。