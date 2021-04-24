蓝军与铁锤帮 争四大战一触即发

（伦敦综合电）目前在英超积分榜上同积55分的“蓝军”切尔西（Chelsea）和“铁锤帮”西哈姆（West Ham）将在明天凌晨（新加坡时间）展开争夺前四的生死战。近期表现出众的西哈姆中场林加德（Lingard）在上轮联赛中受伤，但他已及时伤愈，让铁锤帮在大战前士气大振。

林加德自今年1月加盟西哈姆以来，表现极其神勇。短短不到三个月时间里，他已在英超贡献了九个进球和三次助攻。

看过铁锤帮比赛的人都会同意，这些进球和助攻数据远不止是林加德贡献的全部。有了林加德的表现，西哈姆本季才得以名列争四球队行列。然而，在上轮2比3不敌纽卡斯尔（Newcastle）的比赛中，林加德在攻入罚球后不久就受伤下场，这令关注他的球迷颇为担心。

西哈姆和切尔西目前同积55分，蓝军排名第四，西哈姆因净胜球劣势排名第五。英超赛季已进入最后冲刺阶段，可以说两队谁能在本场获胜，谁就极有可能获得下赛季欧冠参赛权。周中传出消息称，林加德伤势并无大碍，可以出战对切尔西的这场生死大战。这无疑让西哈姆球迷大松一口气。

赛前林加德在接受采访时也表示，如今已重新找回了踢球的乐趣。他透露，之前在曼联（Man United）效力时，因为受母亲抑郁症影响，他的心理状况很不好，一度想要离开球场一段时间。

林加德说：“我那时不是想要退役，就是想要离开球场一段时间。那时候参加比赛，我就是很心安理得地坐在候补席上，这不是正常的我……当时我的心不在球场上，完全无法专注。我那时只是勉强坚持着去踢球，这样是不行的。”

健康的林加德无疑将在本场领衔西哈姆进攻线，而他在反击中威胁极大，切尔西势必有所忌惮。蓝军两名边卫中，右边卫哈德森－奥多伊（Hudson-Odoi）攻强于守，可能成为林加德突破的重点方向。

切尔西本季在欧冠赛和英格兰足总杯赛中都有出色表现，唯独在英超联赛中表现一般。不过蓝军对本场生死战做了十足准备。在周中的英超补赛中，阿斯皮利奎塔（Azpilicueta）、奇尔韦尔（Chilwell）、坎泰（Kante）和蒂亚戈·席尔瓦（Thiago Silva）这些防守大将都没有上阵，将以充足体力出战本场比赛。