大胜西布罗米奇 狐狸巩固老三地位

（莱斯特综合电）前锋瓦尔迪（Vardy）终结了两个月的“进球荒”，助“狐狸”莱斯特（Leicester）在昨天凌晨（新加坡时间）的英超中主场以3比0大胜西布罗米奇（West Brom），进一步巩固第三名的位置。

狐狸此仗的三个进球都来自上半场，分别由瓦尔迪、中卫埃文斯（Evans）和射脚伊赫纳乔（Iheanacho）建功，早早就结束了比赛悬念。

莱斯特在这之前遭遇了联赛二连败，让球迷担心在上赛季最后一天滑出积分榜前四名、痛失欧冠席位的历史即将重演。不过，狐狸昨天在主场大传捷报后，已领先排名第四和第五的切尔西（Chelsea）和西哈姆（West Ham）四分，保住前四名的希望十分浓厚。

莱斯特主帅罗杰斯（Rodgers）赛后大赞瓦尔迪和伊赫纳乔，认为两人在前线上的配合已越来越有默契，将是球队能否重回欧冠赛的关键。

他说：“瓦尔迪在他的整个职业生涯中，一直显示他是优秀的前锋。对于他之前的进球荒，我一点也不担心，因为以他的能力和努力，他一定很快就能度过低潮。至于伊赫纳乔，他也开始展现了自己的才华，最可怕的是，他还可以取得很大的进步。他们两人的组合让人寄予厚望，作为一名教练，这是你梦寐以求的前锋组合。”

谈到昨天的比赛，罗杰斯说：“这是一场很棒的胜利，也是一场很重要的胜利。我们在前30分钟的比赛强度非常高，但我在半场时并没有非常高兴，因为我们在传球方面没有做得很好。我现在没有太想着其他球队，我们只需要关注自己，因为我们所能掌控的就只是自己的表现。”

西布罗米奇落败后，目前以24分排名第19位，距脱离降级区已有九分差距，要成功保级希望十分渺茫。