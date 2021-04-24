伊布与体米续约一年 至少踢到40岁 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月24日 5:00 AM 伊布拉希莫维奇至今已为体育米兰出战130场比赛，攻入84个进球。（法新社） 字体大小: 小 中 大 瑞典“神塔”伊布拉希莫维奇（Ibrahimovic）前天（4月22日）与意甲劲旅体育米兰（AC Milan）续约至2022年夏天，将自己的职业生涯至少延长到40岁。伊布将在今年10月庆祝40岁生日。他在去年1月重回体米后，帮助“红黑军团”再次成为意甲冠军的有力争夺者。体米目前在意甲积分榜上，以66分名列第二，排在上届冠军尤文图斯（Juventus）之上，仅落在国际米兰（Inter Milan）的后头。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 体育米兰 伊布拉希莫维奇 意甲 欧冠赛 美国职业篮球赛 球星戴维斯伤愈回归湖人仍输小牛 CBA 广东再进总决赛 力争第11个总冠军