伊布与体米续约一年 至少踢到40岁

瑞典“神塔”伊布拉希莫维奇（Ibrahimovic）前天（4月22日）与意甲劲旅体育米兰（AC Milan）续约至2022年夏天，将自己的职业生涯至少延长到40岁。

伊布将在今年10月庆祝40岁生日。他在去年1月重回体米后，帮助“红黑军团”再次成为意甲冠军的有力争夺者。体米目前在意甲积分榜上，以66分名列第二，排在上届冠军尤文图斯（Juventus）之上，仅落在国际米兰（Inter Milan）的后头。