美国职业篮球赛 球星戴维斯伤愈回归湖人仍输小牛

因伤休战了30场比赛后，湖人球星戴维斯昨天伤愈复出，出战16分钟，只取得4分，无法协助球队战胜来犯的小牛。

（洛杉矶综合电）洛杉矶湖人（LA Lakers）昨天在主场迎来了与达拉斯小牛（Dallas Mavericks）的较量，球星戴维斯（Davis）在休战了30场比赛后伤愈复出，但依然无法带领球队取得胜利，湖人110比115不敌小牛。

戴维斯昨天仅在上半场出战16分钟，10次出手有八次偏出，只取得4分、4个篮板和1次助攻。戴维斯对自己糟糕的发挥非常自责，视频画面显示，他在场边怒踢广告牌发泄，队友詹姆斯（James）看到后第一时间上前安慰。

其他球员方面，考德威尔－波普（Caldwell-Pope）砍下全队最高的29分，施罗德（Schroder）13投9中，揽下25分和13次助攻，但也六犯离场，德拉蒙德（Drummond）则得到14分和19个篮板的数据。

赛后，湖人主帅沃格尔（Vogel）对施罗德赞赏有加，他说：“我认为这可能是施罗德本赛季打得最出色的一场比赛。”

至于戴维斯，沃格尔认为，这名大前锋刚伤愈，还需要时间来恢复最佳水平是很正常的事。

小牛方面，东契奇（Doncic）首节一分未得，但全场砍下30分、9个篮板和8次助攻，波尔津吉斯（Porzingis）则是在比赛第三节扭伤脚踝，无奈退赛。

昨天的另一场比赛，东岸排名第一的费城76人（Philadelphia 76ers）客场117比124败给密尔沃基公鹿（Milwaukee Bucks），恩比德（Embiid）空砍24分。

兵困马乏的76人此役状态不佳，防守形同虚设，加上西蒙斯（Simmons）又因伤高挂免战牌，首节开局76人便被公鹿轰出一波28比10，早早陷入不利局面。

76人主帅里弗斯（Rivers）赛后说：“我们今晚打得太软了，球队几乎没有做出太多反抗。”

之前缺席76人三场比赛的哈里斯（Harris）赛后也表示，球队的防守几乎没什么存在感。“我们在防守方面没能给对手施加压力，让他们整晚打得有些为所欲为了。”

此役公鹿主将安特托孔波（Antetokounmpo）取得27分、16个篮板和6次助攻，米德尔顿（Middleton）得24分，洛佩斯（Lopez）得16分，波蒂斯（Portis）替补出场砍下23分。

波蒂斯赛后说：“我只是在努力做我一整年都在做的事情，在离开板凳席后为球队提供能量。这个团队很有趣。我们有很多无私的球员，他们很乐意传球，这使比赛容易许多。”