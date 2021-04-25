中国羽毛球队积极备战 新马公开赛及奥运会 订户 来自 / 联合早报 文 / 王慧 发布 / 2021年4月25日 5:00 AM 石宇奇目前在奥运男单积分榜上排名第11位，很有希望获得奥运资格。（互联网） 字体大小: 小 中 大 2021年中国羽毛球冠军赛暨第14届全运会羽毛球项目资格赛正在郑州激战，中国羽协主席张军希望队员珍惜比赛机会，以全国性大赛为契机重拾比赛节奏，力争为母队取得好成绩的同时，也为东南亚两站比赛和奥运会做好备战工作。因受全球疫情的影响，中国队在国际赛场完全停摆。由以往每年会参加10多站国际赛降到了一年多来的零赛，无奈只能延长封闭训练的时间。这次国内比赛开始前，全队刚结束了自去年11月至今年4月8日长达144天的封闭集训。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 羽毛球 东京奥运会 石宇奇 NBA 网队缺兵少将仍胜凯尔特人 欧洲足联确定欧锦赛11个主办城市