中国羽毛球队积极备战 新马公开赛及奥运会

2021年中国羽毛球冠军赛暨第14届全运会羽毛球项目资格赛正在郑州激战，中国羽协主席张军希望队员珍惜比赛机会，以全国性大赛为契机重拾比赛节奏，力争为母队取得好成绩的同时，也为东南亚两站比赛和奥运会做好备战工作。

因受全球疫情的影响，中国队在国际赛场完全停摆。由以往每年会参加10多站国际赛降到了一年多来的零赛，无奈只能延长封闭训练的时间。这次国内比赛开始前，全队刚结束了自去年11月至今年4月8日长达144天的封闭集训。