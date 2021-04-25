加拿大冰球名宿海莉： 应由医药专家决定东奥命运

东京奥运筹备之路波折重重，日本为阻断冠病病毒传播，东京等地明天开始启动《紧急事态宣言》，而印度疫情也让人担忧。国际奥委会运动员委员会成员海莉·维肯海瑟呼吁由医药专家决定东京奥运命运，避免当局为了金钱利益照办比赛，罔顾当地人民安全。

（蒙特利尔法新电）虽然国际奥委会与东京方面信誓旦旦承诺会按原定计划举办安全的奥运会，但国际奥委会运动员委员会成员海莉·维肯海瑟认为，东京奥运是否可行，应由医药专家决定，轮不到国际奥委会或运动员来决定。

海莉是加拿大冰球队前成员，参加过六届奥运会，曾赢得四枚冰球金牌。她也在2000年夏季奥运会参加了垒球赛。

海莉接受加拿大广播公司访问时说：“（东京奥运举办与否）应该由医药卫生专家决定，而不是大机构或大企业。如果东京奥运真的如期举行，我们需要更清晰透明的解释。”

退役后，海莉进入医学院深造。她将在下个月毕业。

质疑奥运照办全为钱

身为前运动员，海莉明白，在付出巨大努力之后，每个运动员都会不顾一切代价参加奥运等大赛。正因如此，更需要由中立方来决策。

“你几乎需要圈外人，或投入比较少的人来告诉你这到底值不值得。不应该由国际奥委会决定，应该让那些有处理大流行病经验的医生来决定，让那些没有个人利害关系的人做决定。”

海莉认为公众安全至上，而不是电视转播权或赞助盈利。

她批评奥运在冠状病毒疫情平息前举办，是因为“许下了金钱与转播权的承诺。”

“我想问的是，运动员的安全是不是真的被放在了第一位。我必须问这个问题，因为东京奥运第一次被延后时没有人提到。”

2020年3月，海莉就曾在社交媒体表示赛事照办是极其不负责任的行为。五天后加拿大奥委会宣布不派遣运动员参赛，接着东京奥运宣布延期。

世界各地疫情目前远未平息，加拿大正面对变种病毒的威胁，印度前天单日确诊人数更是突破30万人，拉响警报。

日本方面确诊数也有上升趋势，为避免下个礼拜假日黄金周人们外出群聚，东京、京都、大阪、兵库明天进入“紧急事态”限制出行。此外疫情也影响了火炬传递工作。

东京奥运定于7月23日开幕，残奥会则于8月24日启动，预计有1万5000名奥运与残奥运动员将进入日本。该国目前接种疫苗率仅为2%。

海莉说：“我认为我们或须再等一个月，他们才能做决定。”

“我们将进入的是别人的国家。那里的人民正面临危机。我们必须对该国的需求更敏感一些。”

海莉能理解运动员的心情，不过“无论奥运取消或照办，这件事都没有赢家”。