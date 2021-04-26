客场险胜西哈姆蓝军坐四望三

“蓝军”切尔西小胜西哈姆，在英超前四争夺战中已占尽先机。不仅如此，蓝军现在也只落后第三名的莱斯特一分，很有可能迎头赶上，冲进三甲行列。

（伦敦综合电）“蓝军”切尔西（Chelsea）客场力挫直接争四对手“铁锤帮”西哈姆（West Ham），加上“红军”利物浦（Liverpool）无法获胜，蓝军在本赛季英超前四争夺战中已占尽先机，而且很有可能追上目前排名第三的“狐狸”莱斯特（Leicester）。

昨天凌晨（新加坡时间）在伦敦体育场举行的焦点战中，切尔西凭着德国前锋维尔纳（Werner）在上半场结束前的进球，以1比0小胜对手。维尔纳终于打破个人11场比赛的进球荒，成为球队获胜的大功臣。

第43分钟，维尔纳接获队友奇尔韦尔（Chiwell）的横传，一脚射破西哈姆龙门，攻入全场唯一进球。尽管之前的11场比赛都没有建树，但维尔纳本赛季仍参与了蓝军的20个进球（11个进球和9次助攻），是切尔西最具威胁的前线球员。

完场前九分钟，铁锤帮遭遇巨大打击，巴尔布埃纳（Balbuena）脚踩奇尔韦尔，主裁判在观看录像回放后直接掏出红卡将他罚下，使西哈姆不但输了比赛，接下来三仗还将少了这名主力中卫的助阵。

蓝军主帅图赫尔（Tuchel）赛后说：“这个进球无论是对维尔纳或是切尔西来说都非常关键，我希望这能帮助他找回自信，更常为球队建功。其实，维尔纳在没有进球的时候，也经常为队友助攻，但没有什么比进球来得重要。”

西哈姆主帅怒斥裁判表现

维尔纳则说：“这个赛季不仅仅是自信心的问题，可能还有运气。上个赛季我很多的射门都顺利入网，但这个赛季就出现了一些阻碍。球队能赢得比赛我非常开心，这是一场重要的胜利，对球队争夺前四名很有帮助。能再次看到自己的名字出现在进球榜单上，这种感觉真的很棒。”

西哈姆吃下二连败，与第四名渐行渐远，主帅莫伊斯（Moyes）赛后对巴尔布埃纳接到红卡大表不满，怒斥主裁判的表现。

他说：“切尔西确实是实力较强的一队，而且状态很好。不过，我的球员顽强地与他们对抗。对于巴尔布埃纳被驱逐出场，我真的不知道这样的裁决从何而来，很肯定的是，这是一个没有踢过球的人所做出的决定。如果没有那张红卡，我们绝对有扳平比数的机会。”

目前在积分榜上，切尔西以58分排名第四，领先名列第五的西哈姆三分，利物浦则以54分排名第六。三队只剩下五场联赛要踢，蓝军获得第四名，从而进军下赛季欧洲冠军联赛的希望十分浓厚。不仅如此，切尔西也只落后第三名的莱斯特一分，还可以力争进入三甲。