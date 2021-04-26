三枪合砍70分 灰狼爆冷胜爵士 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月26日 5:00 AM 面对戈贝尔的防守，灰狼唐斯（32号）高高跃起扣篮。（今日美国） 字体大小: 小 中 大 （盐湖城路透电）联盟排名第一的犹他爵士（Utah Jazz）昨天主场迎来西岸排名倒数第二的明尼苏达灰狼（Minnesota Timberwolves）的挑战，但球队爆冷以96比101吞下败战。灰狼三枪火力全开，勇夺70分。爵士首节猛飙40分，但这仅是昙花一现，第二、三两节合计仅只拿34分。而灰狼这边则是渐入佳境，从最开始的落后17分，到带着8分的领先优势进入末节。而在末节的争夺中，灰狼火力不减一度把分差拉开到两位数，最终顺利取胜，结束两连败。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 爵士 明尼苏达灰狼 密尔沃基公鹿 犹他爵士 米切尔 费城76人 唐斯 拉塞尔 爱德华兹 险胜乌兹别克斯坦选手 我国击剑好手阿米塔获奥运资格 佩雷斯称欧超将会回归 欧足联：仍在考虑处罚12球会