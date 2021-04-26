三枪合砍70分 灰狼爆冷胜爵士

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年4月26日 5:00 AM

面对戈贝尔的防守，灰狼唐斯（32号）高高跃起扣篮。（今日美国）
面对戈贝尔的防守，灰狼唐斯（32号）高高跃起扣篮。（今日美国）

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（盐湖城路透电）联盟排名第一的犹他爵士（Utah Jazz）昨天主场迎来西岸排名倒数第二的明尼苏达灰狼（Minnesota Timberwolves）的挑战，但球队爆冷以96比101吞下败战。灰狼三枪火力全开，勇夺70分。

爵士首节猛飙40分，但这仅是昙花一现，第二、三两节合计仅只拿34分。而灰狼这边则是渐入佳境，从最开始的落后17分，到带着8分的领先优势进入末节。而在末节的争夺中，灰狼火力不减一度把分差拉开到两位数，最终顺利取胜，结束两连败。

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