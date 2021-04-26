意外败给弱队 拜仁错过提前三轮夺冠

德甲霸主拜仁慕尼黑（Bayern Munich）原本只需要在前天获胜，就能提前三轮完成德甲联赛九连冠。然而，拜仁面对中下游球队美因茨（Mainz），竟是早早落后，最终客场以1比2败北。拜仁队长诺伊尔（Neuer）赛后直呼球队表现糟糕。

拜仁本场第三分钟就被对手攻破龙门。阿拉巴（Alaba）头球拦截失误，美因茨前锋伯卡特（Burkardt）得球转身就射，诺伊尔扑救竟出现黄油手，让球溜进网内，美因茨就此夺得领先权。之后美因茨又通过自由球进攻，由奎森（Quaison）取得了第二个进球。