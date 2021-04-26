意外败给弱队 拜仁错过提前三轮夺冠 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月26日 5:00 AM 拜仁表现糟糕，老将穆勒（右）懊恼不已。（路透社） 字体大小: 小 中 大 德甲霸主拜仁慕尼黑（Bayern Munich）原本只需要在前天获胜，就能提前三轮完成德甲联赛九连冠。然而，拜仁面对中下游球队美因茨（Mainz），竟是早早落后，最终客场以1比2败北。拜仁队长诺伊尔（Neuer）赛后直呼球队表现糟糕。拜仁本场第三分钟就被对手攻破龙门。阿拉巴（Alaba）头球拦截失误，美因茨前锋伯卡特（Burkardt）得球转身就射，诺伊尔扑救竟出现黄油手，让球溜进网内，美因茨就此夺得领先权。之后美因茨又通过自由球进攻，由奎森（Quaison）取得了第二个进球。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 拜仁慕尼黑 险胜乌兹别克斯坦选手 我国击剑好手阿米塔获奥运资格 佩雷斯称欧超将会回归 欧足联：仍在考虑处罚12球会