险胜乌兹别克斯坦选手 我国击剑好手阿米塔获奥运资格

我国击剑好手阿米塔昨天在乌兹别克斯坦举行的奥运亚洲－大洋洲奥资格赛女子花剑决赛中，以15比14险胜东道主选手阿尔博洛娃，成功获得东京奥运会参赛资格。

阿米塔在六场预赛中赢了五场，以全场第二的成绩晋级淘汰赛，仅次于获得全胜战绩的阿尔博洛娃。

随后，阿米塔在八强中以15比3轻松击败印度选手阿瓦蒂，又在四强中以15比4战胜黎巴嫩的谢伊托，晋级决赛。

阿米塔与阿尔博洛娃在决赛中进行了一场激战，过程非常精彩。阿米塔最终以一分之优险胜后，激动得跪在地上庆祝。

阿米塔赛后受访时说：“我对这次的资格赛一直充满期待，这是令人兴奋且超乎想象的。这次的胜利太不可思议了，我要由衷感谢许多和我一起走过这段旅程的人，因为单靠我一个人，是无法取得今天这样的成就的。”

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉昨天也第一时间为阿米塔表示祝贺。他在个人社交平台上写道：“我为阿米塔感到骄傲，她是新加坡首位争取到奥运击剑比赛资格的女选手。感谢阿米塔，同时也要感谢新加坡击剑总会以及教练团队。”

现年20岁的阿米塔曾在2017年和2019年的东南亚运动会中连续赢得了女子花剑个人项目金牌，并在2019年东运会中帮助我国赢得了女子花剑团体赛金牌。

这是自1992年以来，新加坡击剑运动员首次参加奥运。在1992年的西班牙巴塞罗那奥运会上，两名新加坡击剑运动员黄良汉和陈金发分别参加了花剑和重剑比赛，但当时他们并不需要争取奥运参赛资格，而是直接获得奥运参赛权。