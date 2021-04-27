体马不敌毕尔巴鄂 丧失西甲争冠主动权

体育马德里（Atletico Madrid）在昨天凌晨（新加坡时间）的西甲联赛中，客场以1比2不敌毕尔巴鄂（Bilbao），将争冠的主动权拱手让给巴塞罗那（Barcelona）。

体马输球后虽然仍以73分高居榜首，但只领先皇家马德里（Real Madrid）和巴塞两分。对巴塞更为有利的是，他们比两支马德里球队少赛一场，如果能在星期四对垒格拉纳达（Granada）的补赛中获胜，将超越马德里双雄登上榜首位置。