体马不敌毕尔巴鄂 丧失西甲争冠主动权 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月27日 5:00 AM 马丁内斯（红白衣者）攻入致胜一球，助毕尔巴鄂战胜体马。（路透社） 字体大小: 小 中 大 体育马德里（Atletico Madrid）在昨天凌晨（新加坡时间）的西甲联赛中，客场以1比2不敌毕尔巴鄂（Bilbao），将争冠的主动权拱手让给巴塞罗那（Barcelona）。体马输球后虽然仍以73分高居榜首，但只领先皇家马德里（Real Madrid）和巴塞两分。对巴塞更为有利的是，他们比两支马德里球队少赛一场，如果能在星期四对垒格拉纳达（Granada）的补赛中获胜，将超越马德里双雄登上榜首位置。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 西甲联赛 体育马德里 巴塞罗那 皇家马德里 加入华侨银行虚拟活动 中央医院医护人员“骑车”为病患筹款 立胜与高总签约 推动本地高球运动发展