我国击剑队再传喜讯 可丽雅获重剑奥运资格

新加坡击剑团队这次在亚洲—大洋洲奥运资格赛喜获两个奥运资格，继阿米塔在花剑项目夺冠后，可丽雅前天又在重剑项目赢得冠军。

新加坡重剑女将可丽雅（Kiria Tikanah）前天在亚洲－大洋洲奥运资格赛中击败东道主的尤莉亚娜夺冠，赢得东京奥运参赛资格。

赛会六号种子可丽雅在重剑赛事一枝独秀，以全胜的成绩夺标。

亚洲－大洋洲击剑奥运资格赛25日和26日在乌兹别克斯坦举行。首日比赛，阿米塔在花剑赛中夺冠，次日可丽雅再传喜讯，新加坡击剑队一共获得两个奥运资格。

赛后阿米塔前往美国继续训练。可丽雅则回返新加坡，回国后必须隔离两周。

可丽雅昨天通过简讯答复《联合早报》时说：“能取得今年（奥运）的席位，我很感恩。其实我和教练把目标放在2024年的奥运。”

可丽雅说：“我们绝对会保持训练的强度，努力增强我的体能、技术与心理素质。”

可丽雅的教练许立杰这次无法到场督战，不过留守新加坡的他运筹帷幄，通过现场直播、打开三个屏幕，远程指导。

积极寻找陪练对手

许立杰受访时说：“我们赛前已经沟通过好如何给她信号，她可以通过屏幕看见我。四年多前制定的计划，现在终于看见效果，我很开心。”

夺得奥运资格可喜可贺，但许立杰认为必须保持谦卑，因为击剑项目变数很大，最重要是做好准备。

接下来备战奥运，许立杰说，最大的挑战是无法出国与国外剑士较量，现在只能通过本地的男女选手陪练，专注训练体能及爆发力。

不过，许立杰打听到有欧洲队伍打算在奥运前来新加坡集训，适应亚洲气候。他打算与对方联系，寻找对练的机会。

许立杰也说，这次资格赛比较幸运的是，一些已夺得资格的强敌没有参赛。但可丽雅的对手中仍有两人世界排名在100以内，决赛对手尤莉亚娜世界排名第97，因此可丽雅赛前并不被看好。许立杰非常赞许可丽雅的表现：“她打出了自信，也打出了自己的特色。”

可丽雅夺冠后，许立杰告诉她：“我们为你感到骄傲！”

许立杰已经训练可丽雅10年。他说，可丽雅生性谦虚，每次得分仅握拳节制庆祝，不会呐喊，有时会显得缺乏自信，这次比赛，在小组赛中她战胜所有对手后仍担心自己的表现。

奥运对手强大

接下来除了训练，许立杰还要给可丽雅增添更多信心，但不要给她不必要的压力。

由于目前世界排名第207位，许立杰估计可丽雅在奥运33个名额中排名垫底，届时须先与第32名争夺淘汰赛资格，成事后对手将是头号种子。难度很高，必须做好准备。

现年20岁的可丽雅是备受瞩目的新人，2019年她首次参加东运会就为新加坡夺得女子重剑金牌。

新加坡击剑运动员上次参加奥运是在1992年巴塞罗那奥运会，选手黄良汉和陈金发以新加坡国内最高排名取得资格无须参加资格赛。