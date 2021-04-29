比赛场馆内首训 新加坡跳水队备战世界杯赛

新加坡跳水队昨天到东京奥运比赛场馆进行实地训练，为即将举行的国际泳总跳水世界杯赛做好准备。

受冠病疫情影响，原定4月18日至23日举行的跳水世界杯赛展期至5月1日至6日。不过，日本国内疫情仍十分严重，不少世界级强队因担心健康安全问题，退出了本届赛会，包括澳大利亚和朝鲜。世界杯赛是东京奥运举行前，跳水项目的最后一项资格赛。这些劲旅退出，将增加我国选手取得奥运资格的机会。

新加坡这次共派出10名选手参赛，李含明在昨天训练后说：“可以再次到国外参加比赛，对运动员来说肯定是好事。我上一次出国参赛，是2019年的菲律宾东运会，距离现在已有大概一年半了。这次来到东京，我们有机会与其他国家的运动员一起训练，这是很好的经验。”

“今天在这里的第一次训练，让我们能适应跳板和环境，一切感觉都很好，我非常期待比赛的到来。”

新加坡跳水队主教练李鹏则说：“运动员们感觉还有点生疏，还在适应环境和严格的防疫措施。不过，我们的选手都做得不错，这是很好的第一次训练。”

到目前为止，曾繁铿已在2019年亚洲杯赛获得东京奥运男子10米跳台项目的参赛资格，成为我国史上首位进军奥运的跳水选手。

这次跳水世界杯赛各个项目将产生18个奥运名额，新加坡将参加男女3米跳板和男女10米跳台四项单人赛。

东京奥运会原定去年7月举行，但因冠病疫情在全球暴发，已展延至今年7月23日开幕。