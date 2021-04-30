东奥做好准备举行闭门赛事

（东京综合电）日本当地冠病疫情再起，东京奥运组委会拟推出更严格防疫守则，也做好禁止观众到场，只能闭门进行赛事的准备。

讨论中的防疫守则包括每天为运动员进行冠病检测，希望通过严格规定安抚日本本土居民。

东京奥运将于7月23日开幕，筹备时间不到三个月，但印度疫情加剧，让全球再次陷入疫情恐慌。许多地方也有新一波疫情的威胁，日本确诊人数上升，本周在东京、大阪、京都和兵库县实施紧急事态措施，避免人们在休假黄金周外出群聚，降低感染风险。

这一切使得东京奥运筹备之路困难重重。

当局今年3月已经宣布谢绝国外访客到东京观赛。

前天晚上东奥组委主席桥本圣子在记者会上表示，主办方虽然希望尽量容纳观众，但他们已经做好最坏打算：“我们也准备好举办一场谢绝所有观众的奥运会。”

是否允许日本当地观众进场，须等到6月才能决定。

桥本圣子说：“如果情况会造成医疗系统的压力，为了保障健康与安全，也许到时候我们也必须决定谢绝观众。”

即便海外访客不得入境，仍有上万名运动员及其团队将到日本参赛。

东奥组委星期三也推出了更新版运动员守则，外国运动员须在出发前的96小时内分两天进行两次冠病检测。

此外，不同于今年2月推出的守则，新版本规定运动员抵达日本后须隔离三天，不过运动员若抵境后检测呈阴性仍可进行体育相关的活动。

当局也将更频密地检测运动员与其他参与者。

国际奥委会主席巴赫致力于安全举行东京2020奥运与残奥会，并表示当局将严格执行冠病防疫措施。

其他规定还包括不得使用公共交通，一切出行只能使用当局安排的交通工具。此外饮食地点也只可在特定场所，如选手村及赛场食堂。