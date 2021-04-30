缺席11年太阳终于取得季后赛门票

（菲尼克斯综合电）美国职业篮球联赛（NBA）昨天的焦点大战，菲尼克斯太阳（Phoenix Suns）主场迎战洛杉矶快艇（LA Clippers），克里斯·保罗（Chris Paul）末节轰进15分，助太阳以109比101取胜，拿到季后赛门票。这是太阳队时隔11年再战季后赛。

首节比赛，双方单节得分均超过30分，手感不错。随后三节，太阳则是牢牢占据主动，快艇一直处在追分阶段。第四节，快艇一度将比分分差缩小至1分，但此时保罗突然发威，连续中投得手再造犯规，一人独得15分，最终帮助太阳击沉快艇。