缺席11年太阳终于取得季后赛门票 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月30日 5:00 AM 两个保罗的对决，克里斯·保罗（右）全场数据力压保罗·乔治（左），率领太阳战胜快艇。（法新社） 字体大小: 小 中 大 （菲尼克斯综合电）美国职业篮球联赛（NBA）昨天的焦点大战，菲尼克斯太阳（Phoenix Suns）主场迎战洛杉矶快艇（LA Clippers），克里斯·保罗（Chris Paul）末节轰进15分，助太阳以109比101取胜，拿到季后赛门票。这是太阳队时隔11年再战季后赛。首节比赛，双方单节得分均超过30分，手感不错。随后三节，太阳则是牢牢占据主动，快艇一直处在追分阶段。第四节，快艇一度将比分分差缩小至1分，但此时保罗突然发威，连续中投得手再造犯规，一人独得15分，最终帮助太阳击沉快艇。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 美国 太阳 戴维斯 洛杉矶湖人 洛杉矶快艇 丹佛金块 韦斯特布鲁克 菲尼克斯太阳 威廉姆斯 新奥尔良鹈鹕 华盛顿巫师 早 说 辽宁加时险胜广东扳平总比分