波特独取50分火箭爆冷战胜公鹿

美国职业篮球赛

20岁小将波特成为NBA历来第四位在21岁之前单场取得50分的球员，未来可期。目前战绩联盟垫底的火箭将以他为基础重建，寄望重振昔日雄风。

（休斯敦综合电）战绩全联盟垫底的休斯敦火箭（Houston Rockets）凭借小将波特（Porter）的超强发挥，昨天在主场以143比136爆冷战胜东岸第三的密尔沃基公鹿（Milwaukee Bucks），终止了五连败。

两队实力差距悬殊，看似悬念不大，但开场后仅过了46秒，“字母哥”安特托孔波（Antetokounmpo）就因扭伤脚踝退出比赛。缺少了这名过去两届常规赛最有价值球员（MVP），公鹿整场比赛都无法讨到任何便宜。

波特全场比赛出战41分钟，26投16中，其中三分球15投9中，得到50分、11次助攻和5个篮板。这名20岁小将也成为NBA史上第四位在21岁之前单场拿下至少50分的球员，展现了无限的潜力。

波特说：“当我看到第三个三分球投进的时候，我知道这将是一个特别的夜晚。一切仿佛都在听从我指挥，我只是保持了侵略性，这是一个美好的夜晚。”

火箭主帅西拉斯（Silas）在谈到波特的表现时形容：“要想成功，他就必须成为一个这样级别的射手。光是看到他付出的努力，就能感觉出这个小伙子很棒。”

此外，火箭另一得分点伍德（Wood）在出战39分钟的情况下21投10中，得到31分、9个篮板和4次助攻；奥利尼克（Olynyk）也有24分、13个篮板和4次助攻的表现。

三人合砍105分，绝对是三巨头级别的数据成绩。

值得一提的是，火箭全队昨天在三分线外手感火热，46投25中，命中率高达54%，这样的效率直接决定了比赛胜负的走势。公鹿这边，三分球39中16，命中率也达到了41%，米德尔顿（Middleton）砍下全队最高的33分，福布斯（Forbes）和霍勒迪（Holiday）分别进账30分和29分。

网队轻取溜马

昨天的另一场比赛，东岸领头羊布鲁克林网（Brooklyn Nets）客场130比113轻取东岸排名第九的印第安纳溜马（Indiana Pacers）。哈登（Harden）、欧文（Irving）因伤缺阵，杜兰特（Durant）豪取42分，外加10个篮板。

比赛开局网队就占据主动，领先七分结束首节，次节再将分差扩大至14分。下半场杜兰特爆发，单节砍下22分，帮助球队以18分领先优势进入末节。第四节溜马努力缩小比分，但杜兰特再连续得分，助网队稳住局面。

谈到杜兰特24投16中的表现，网队主帅纳什（Nash）说：“我能说什么呢？有幸能够执教杜兰特。你让他参加比赛，就会有意想不到的事情发生。”