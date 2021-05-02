NBA 詹皇回归湖人仍不敌大王 塔特姆60分拯救凯尔特人

詹姆斯伤愈归队，湖人终于可以完整阵容练兵。不过昨天球队大意失荆州，败给弱旅大王。另一边厢，塔特姆上演长坂坡戏码，独取60分，单骑救主，帮助凯尔特人逆转马刺。

（洛杉矶综合电）“詹皇”勒布朗·詹姆斯（Lebron James）因脚踝受伤缺席20场比赛之后，昨天终于归队，加上最近也刚复出的安东尼·戴维斯（Anthony Davis），上届总冠军阵容终于完整。不过昨天洛杉矶湖人（LA Lakers）主场迎战萨克拉门托大王（Sacramento Kings）却在比赛尾声被反超，詹皇的压哨三分球不进，最终湖人106比110不敌大王。

詹姆斯上阵32分钟，贡献了16分、8个篮板与7次助攻。

赛后他说：“我复出后毫发无伤，这算是很不错的开始。”

如今湖人战绩为36胜27负，排在西岸第五位。在詹姆斯与戴维斯受伤前，湖人排名西岸第二，而常规赛最有价值球员（MVP）呼声最高的更是詹姆斯，可惜伤病让情况有了改变，詹姆斯与戴维斯如今只剩下九场比赛恢复到季后赛状态。

接下来的常规赛若不小心，湖人排名可能跌到第七至第10名，届时就只能通过附加赛争取季后赛资格。

詹姆斯说：“这是我六个星期的第一场比赛，感觉还好。我的脚踝有时候会有点紧，移动的方式都是我不曾尝试的继续比赛下去，情况就会改善。”

詹皇缺席期间，湖人签下了中锋德拉蒙德（Drummond）与后卫麦克勒莫（McLemore）。詹皇表示，球队必须加紧脚步，试图让新人融入，也让他与戴维斯恢复状态。

昨天的比赛，湖人在第三节结束时仍领先10分，不过大王的小将们集体出色发挥，逆转了赛局。大王的哈利伯顿（Haliburton）得23分，送出10个助攻。特伦斯·戴维斯（Terence Davis）则在末节砍下10分。

大王其实是残阵出击，主将福克斯（Fox）因冠病防疫条例缺阵，另一名主将巴恩斯（Barnes）则受伤缺勤。

塔特姆疯狂得分

另一方面，波士顿凯尔特人（Boston Celtics）成功扭转乾坤，在落后32分的情况下力挽狂澜，通过加时战胜圣安东尼奥马刺（San Antonio Spurs）。塔特姆（Tatum）再次缔造个人生涯得分新高，砍下60分，几乎凭借一人之力，让凯尔特人还魂。

加时赛剩下16.7秒，布朗（Brown）投进三分助凯尔特人领先，斯马特（Smart）则成功抄截，最后塔特姆站上罚球线，终于拿下了艰辛的胜利。

最终比分为凯尔特人143，马刺140。

马刺方面，德罗赞（DeRozan）得30分并送出14次助攻。穆雷（Murray）与沃克（Walker）各贡献24分。他们上半场命中率高达七成，最终命中率降低为53.3%，但仍比凯尔特人的46.7%高，却还是吃下败仗。

此役战罢，马刺31胜31负排名保持西岸第九；凯尔特人则以34胜30负升上东岸第六，暂时领先少赛一场的迈阿密热浪（Miami Heat）半个胜场。两队正激烈竞争，避免打附加赛。