跳水世界杯赛 男子双人10米跳台 我国组合无缘决赛

国际泳总跳水世界杯赛昨天（5月1日）在东京拉开帷幕，新加坡选手李承恩和曾繁铿出战男子双人10米跳台项目，无缘进入决赛。

昨午进行的男子双人10米跳台赛，李／曾组合以318.18分完赛，在17队中排名第15，无法挤入12强。

新加坡跳水队主教练李鹏满意两人的表现。他说：“曾繁铿做得很好。对于年轻的李承恩，第一次参加大型国际赛事，他有点紧张。其中两跳并不理想，影响了两人的同步。但更重要的是运动员的旅程，带他来这里的其中一个原因，就是吸取经验。”