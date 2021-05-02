跳水世界杯赛 男子双人10米跳台 我国组合无缘决赛

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年5月2日 5:00 AM

英国的戴利（左）与马蒂·李组合昨天在男子双人10米跳台决赛无悬念夺冠。（法新社）
英国的戴利（左）与马蒂·李组合昨天在男子双人10米跳台决赛无悬念夺冠。（法新社）

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国际泳总跳水世界杯赛昨天（5月1日）在东京拉开帷幕，新加坡选手李承恩和曾繁铿出战男子双人10米跳台项目，无缘进入决赛。

昨午进行的男子双人10米跳台赛，李／曾组合以318.18分完赛，在17队中排名第15，无法挤入12强。

新加坡跳水队主教练李鹏满意两人的表现。他说：“曾繁铿做得很好。对于年轻的李承恩，第一次参加大型国际赛事，他有点紧张。其中两跳并不理想，影响了两人的同步。但更重要的是运动员的旅程，带他来这里的其中一个原因，就是吸取经验。”

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