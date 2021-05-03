韩女将金孝珠汇丰高球赛“蒙面”夺冠

因为对阳光过敏，韩国女将金孝珠在汇丰银行新加坡女子高尔夫球锦标赛几乎全程没有露面，一直穿戴着全套防晒装备比赛。这位25岁女将昨天在最后一圈中打出低于标准杆八杆的惊人成绩，逆转夺冠。

（新加坡讯）2021年汇丰银行新加坡女子高尔夫球锦标赛昨天在圣淘沙高尔夫球俱乐部落幕。世界排名第九的韩国名将金孝珠在最后一圈打出了64杆，低于标准杆八杆的惊人成绩，以一杆的微弱优势战胜澳大利亚选手汉娜，赢得桂冠。

25岁的金孝珠在场上十分另类。因为她做足了防晒措施，全程比赛带着遮阳帽、墨镜和防晒面罩，完全无法看到她的表情，只看到她一次次击出好球，“抓鸟”拿下柏蒂（低于标准杆一杆）。昨天的最后一圈比赛中，金孝珠打出八次柏蒂，没有一次失误打出博基（高于标准杆一杆）。

凭借如此稳健而优异的发挥，她反超之前领先的中国球手林希妤，夺得冠军。

在推中最后一杆时，金孝珠仍旧穿戴者全套防晒装备，她只是简单地和杆弟及同组其他选手击拳庆祝。直到回到休息区，金孝珠才卸下防护，露出满足的笑容。其他选手则用饮用水替代香槟，撒在她身上为她庆祝。

对于为何在比赛中打扮得如此另类，金孝珠赛后透露了原因。她说：“我对阳光过敏。穿成这样我就不需要再擦防晒霜了。这也让我在准备击球的时候，感觉更加轻松。”

因为冠病疫情，人们纷纷戴上口罩，据英国《卫报》报道，有心理学家表示，戴口罩对于自我放松有奇效，因为这样人们在自言自语的时候，就不用担心被其他人看到了。

金孝珠早在2014年的依云公开赛就曾首次夺得女子职业高尔夫球巡回赛（LPGA）大赛冠军，当时她只有19岁。她当时还创下了61杆的高球大赛单圈最低杆数纪录，至今没有人可以打破。不过这位年少成名的球手上一次夺冠还是在2016年。

她说：“我今年的目标就是赢下一站比赛，我很高兴在这场做到了。我已经很久没有赢过了，所以这感觉就像是第一次获胜一样。”

澳大利亚选手汉娜原本很有机会获胜，然而她在最后两洞连续失误打出博基，因一杆劣势与冠军失之交臂。

她说：“我最后一洞用了两杆才推杆进洞，这让我非常失望，我真的是太紧张了。不管怎样，我一度非常接近胜利，我希望能够继续这样的状态。谁知道呢，说不定我能在下周获胜。”

林希妤在最后一圈前拥有一杆优势，但她在昨天的最后一圈比赛中表现一般，最终以并列第三的成绩结束比赛。

另两位获得第三的球员分别是韩国名将、里约奥运冠军朴仁妃和泰国女将帕蒂。