F1葡萄牙站 超车显实力 哈密尔顿继续领跑积分榜

七届世界一级方程式赛车（F1）年度总冠军哈密尔顿再次棋高一着，在前天的葡萄牙大奖赛中，哈密尔顿在赛道上超越红牛车手费斯塔彭，加冕分站冠军。哈密尔顿继续在车手积分榜上领跑。

马赛地的两名车手博塔斯和哈密尔顿排名前两位发车，费斯塔彭则在第三位发车。在发车时，三位车手都守住了各自位置。不过阿尔法罗密欧车队的老车手莱科宁在第一圈便与队友相撞，赛车碎片撒落一地，赛会出动了安全车。在安全车驶回维修站，比赛重新开始时，费斯塔彭趁机超越哈密尔顿，暂时上升至第二位。