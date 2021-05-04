F1葡萄牙站 超车显实力 哈密尔顿继续领跑积分榜 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月4日 5:00 AM 哈密尔顿（左）在比赛中干净利落地对费斯塔彭（右）完成超越。（法新社） 字体大小: 小 中 大 七届世界一级方程式赛车（F1）年度总冠军哈密尔顿再次棋高一着，在前天的葡萄牙大奖赛中，哈密尔顿在赛道上超越红牛车手费斯塔彭，加冕分站冠军。哈密尔顿继续在车手积分榜上领跑。马赛地的两名车手博塔斯和哈密尔顿排名前两位发车，费斯塔彭则在第三位发车。在发车时，三位车手都守住了各自位置。不过阿尔法罗密欧车队的老车手莱科宁在第一圈便与队友相撞，赛车碎片撒落一地，赛会出动了安全车。在安全车驶回维修站，比赛重新开始时，费斯塔彭趁机超越哈密尔顿，暂时上升至第二位。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 哈密尔顿 F1 一级方程式 两大得分高手对决 字母哥略胜杜兰特 跳水世界杯 我国选手曾繁铿止步10米跳台预赛