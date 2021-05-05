战胜伯恩利 莫伊斯望铁锤帮 仍是欧冠热点话题

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年5月5日 5:00 AM

　安东尼奥在比赛第29分钟梅开二度，帮助球队取胜。（路透社）
　安东尼奥在比赛第29分钟梅开二度，帮助球队取胜。（路透社）

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昨天凌晨，英超联赛第34轮比赛，西哈姆（West Ham）客场2比1战胜伯恩利（Burnley），主帅莫伊斯（Moyes）表示，球队将对欧冠资格赛继续发起冲击，并希望球队能够继续停留在欧冠热点话题上。

昨天所有的进球都发生在上半场。先是绍切克（Soucek）禁区内放倒伍德（Wood），让后者有机会站上罚球线打破场上僵局。伤愈复出的安东尼奥（Antonio）随后则是梅开二度，为西哈姆反超比分。

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