战胜伯恩利 莫伊斯望铁锤帮 仍是欧冠热点话题 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月5日 5:00 AM 安东尼奥在比赛第29分钟梅开二度，帮助球队取胜。（路透社） 字体大小: 小 中 大 昨天凌晨，英超联赛第34轮比赛，西哈姆（West Ham）客场2比1战胜伯恩利（Burnley），主帅莫伊斯（Moyes）表示，球队将对欧冠资格赛继续发起冲击，并希望球队能够继续停留在欧冠热点话题上。昨天所有的进球都发生在上半场。先是绍切克（Soucek）禁区内放倒伍德（Wood），让后者有机会站上罚球线打破场上僵局。伤愈复出的安东尼奥（Antonio）随后则是梅开二度，为西哈姆反超比分。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 切尔西 英超联赛 阿申纳 欧冠 西哈姆 埃弗顿 莱斯特 阿斯顿维拉 伯恩利 我国跳水女将林升艳 奥运资格只待国际泳总确定 中国游泳冠军赛 杨浚瑄打破女子200米自由泳亚洲纪录