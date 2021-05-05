罗马聘请莫里尼奥担任新主帅

（罗马综合电）意甲球队罗马（AS Roma）昨天宣布，聘请葡萄牙籍名帅莫里尼奥（Mourinho）担任新主帅。

罗马在发出的文告中表示，他们已经与莫里尼奥签下了三年合约，合约将从2021-22赛季开始。此外，该球会也宣布，现任主帅丰塞卡（Fonseca）将在这个赛季结束后离队。

现年58岁的莫里尼奥在执教英超球队“热刺”托特纳姆（Tottenham）17个月后，刚在上个月被开除。

罗马球会主席弗里德金（Friedkin）说：“我们非常欢迎何塞·莫里尼奥加入罗马这个大家庭，对此我们感到非常兴奋。他是一位伟大的冠军，在每个阶段都赢得了冠军奖杯。对于未来，我们有远大的抱负，何塞将为球会的计划提供出色的领导能力和丰富的经验。”

这是莫里尼奥教练生涯所执教的第二支意甲球队。他曾在2008年至2010年担任国际米兰（Inter Milan）主帅，并在2010年率领该队成为意甲联赛、意大利杯和欧洲冠军联赛三冠王。

除了托特纳姆和国米之外，莫里尼奥也曾执教过波尔图（Porto）、切尔西（Chelsea）、皇家马德里（Real Madrid）和曼联（Man Utd）这些欧洲豪门，教练生涯至今已赢得了20个冠军奖杯。

莫里尼奥说：“在与罗马球会高层会面后，我清楚了解了他们的计划，他们对未来显得雄心勃勃，这与我不谋而合。一直以来，我都有雄心壮志，推动我努力做到最好，我相信能与罗马球会在未来几年一起取得成功。此外，罗马球迷也很有热情，他们让我决定接受这份工作。我现在已迫不及待要展开新工作，率领球队开始新赛季了。”

罗马目前在意甲联赛积分榜上以55分排名第七，落后名列第六的拉齐奥（Lazio）九分，要取得下赛季欧战资格已非常渺茫。该队在本赛季的欧洲联赛成功闯进半决赛，但在首回合以2比6惨败给曼联之后，遭淘汰几乎已成定局。