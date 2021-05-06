曼市昂首闯决赛 PSG输阵又输人

曼市昨天主场2比0战胜巴黎圣日尔曼，在欧冠半决赛以两回合总成绩4比1晋级决赛，向欧冠冠军杯逼近。

（曼彻斯特综合电）英超领头羊曼市（Man City）凭借马赫雷兹（Mahrez）梅开二度，再次把法甲霸主巴黎圣日尔曼（PSG）比下去，朝他们朝思暮想的欧洲冠军联赛冠军挺进。

对PSG来说，昨天（5月5日）不仅输阵，还输人。球队王牌射脚姆巴佩（Mbappe）受伤缺勤，球队全场比赛攻击力大减，更糟的是，马赫雷兹在第11分钟便进球，扩大曼市的优势。

表现挣扎的PSG在马赫雷兹攻入第二球不久，再次情绪失控。

首回合比赛，PSG领先一球，下半场遭1比2逆转，名帅温格（Wenger）赛后批评PSG球员心理素质差，轻易遭逆转。昨天PSG诸将的表现更是气急败坏，阿根廷边锋迪马利亚（di Maria）不满曼市中场费尔南迪尼奥（Fernandinho）试图干扰他发界外球，竟恶意踢了费尔南迪尼奥一下，主裁看在眼中，二话不说，马上出示红牌。当时比赛还有20分钟，以迪马利亚的经验，为何按耐不住？

PSG球员指控主裁

紧接着PSG中场维拉蒂（Veratti）连续犯规引爆曼市不满，曼市后卫津琴科（Zinchenko）反应过激，两人都被黄卡处分。比赛最后可说剑拔弩张。

不过赛后PSG球员提供了另一种说辞，中场埃雷拉（Herrera）声称，荷兰籍主裁库珀斯（Kuipers）在比赛中以粗口辱骂PSG球员帕雷德斯（Paredes）。

埃雷拉告诉法国体育媒体RMC：“我们都说要尊重裁判。但如果我们把实情说出来，我们会被禁赛三四场比赛。”

维拉蒂赛后也声称遭裁判不公平对待。

PSG主帅波切蒂诺（Pochettino）相信欧足联会调查此事。

波切蒂诺说：“我在场边什么都没听到，如果发生过什么事，那应该就如球员所描述的，也许欧足联要调查一下。”

不过波切蒂诺表示这不是输球的借口，“我们没能闯入决赛，现在非常难过”。

PSG是上届亚军，他们在决赛败给拜仁慕尼黑（Bayern Munich）。

曼市方面，主帅瓜迪奥拉（Guardiola）喜上眉梢，他赛后说：“我们在（阿联酋王室成员）谢赫·曼苏尔（Sheikh Mansour）入主球会以来投资了很多钱，但不仅仅是这样，背后还有好多不可思议的努力。”

瓜帅说：“闯入欧冠决赛帮助我们实现过去四年努力打造的宏图大业。我们这四年的成就简直无与伦比。”

评述员失言道歉

另一方面，美国CBS电视台的球赛评述员贝格林（Beglin）为他的失言道歉。

这名爱尔兰足球名宿评述迪马利亚因其“拉丁脾气”被罚下场，引发争议。

贝格林赛后通过社交媒体表示：“我为我文化上不敏感的用词道歉……我误用了带有种族成见的词。这是不合适也不可接受的。语言文字拥有强大的力量，我完全明白当迪马利亚被罚下时我所说的话有多严重。我会吸取经验避免再次犯错。”