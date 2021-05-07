新西兰举重选手哈伯德 有望成为奥运史上首名变性运动员

（路透电）新西兰举重运动员劳蕾尔·哈伯德（Laurel Hubbard），有望在今年夏天举行的东京奥运会上成为首位变性奥运选手。

据报道，由于受到冠病疫情的巨大影响，国际奥委会修正了资格认证制度，这意味着现年43岁的哈伯德已获得了东京奥运会女子87公斤级以上的参赛名额。若真的在东京奥运会上亮相，“她”也将会是赛会年纪最大的举重运动员。

哈伯德在2013年做变性手术前曾参加过男子举重比赛。自2015年以来，哈伯德便有“资格”参加奥运会，因为国际奥委会当时已发布了新的指导方针，允许更多的变性运动员参加比赛，但条件是她们的睾丸激素水平在第一次比赛前的至少12个月内低于每升10纳摩尔。

虽然达到了奥运入选标准，但新西兰奥运理事会表示，奥运参赛选手名单不会在6月之前出炉，意味着哈伯德还不是100%会在东京奥运会上亮相。有关变性运动员参加女子举重项目的公平性，一直都是争论焦点。哈伯德若在东京出现必会吸引媒体的高度关注，肯定也避免不了来自其他举重运动员和教练的批评。

哈伯德在2019年太平洋运动会上力压东道主萨摩亚选手夺金，当时便引起了公愤。

澳大利亚举重协会也曾经尝试阻止哈伯德参加2018年的黄金海岸共和联邦运动会，但最终被主办方拒绝。虽然哈伯德当时参加了比赛，但最终却因为在比赛中遭遇肩膀重伤而被迫退赛。

本以为这会导致哈伯德的运动员生涯提前结束，没想到她很快便强势回归，在2019年世锦赛名列第六，在本届奥运资格赛中的最佳总成绩更达到285公斤，这使她很有机会在东京奥运会登上领奖台。