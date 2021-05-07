比尔42分韦少再砍三双 巫师仍败给公鹿饮恨而归 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月7日 5:00 AM 面对洛佩斯（11号）的防守，比尔（右）抛投得分。（法新社） 字体大小: 小 中 大 尽管“韦少”韦斯特布鲁克（Westbrook）和比尔（Beal）昨天在场上表现突出，但球队依然难逃输球厄运。华盛顿巫师（Washington Wizards）昨天在客场以134比135惜败给密尔沃基公鹿（Milwaukee Bucks），想要保住季后赛资格的希望愈加渺茫。比赛第四节，韦少开场便连得8分，帮助球队打出一波11比0的小高潮，将比分反超为106比103。最后阶段，落后的巫师依靠比尔不断连续砍分，而这似乎也让球队看到了翻盘的希望。但可惜马修斯（Mathews）在中线附近送出一记超远三分球没有进，巫师只得饮恨而归。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 多伦多猛禽 奥斯卡 韦斯特布鲁克 密尔沃基公鹿 华盛顿巫师 比尔 早 说 自认世界杯表现已超标 林升艳暂不去想会否获奥运跳水资格