比尔42分韦少再砍三双 巫师仍败给公鹿饮恨而归

尽管“韦少”韦斯特布鲁克（Westbrook）和比尔（Beal）昨天在场上表现突出，但球队依然难逃输球厄运。华盛顿巫师（Washington Wizards）昨天在客场以134比135惜败给密尔沃基公鹿（Milwaukee Bucks），想要保住季后赛资格的希望愈加渺茫。

比赛第四节，韦少开场便连得8分，帮助球队打出一波11比0的小高潮，将比分反超为106比103。最后阶段，落后的巫师依靠比尔不断连续砍分，而这似乎也让球队看到了翻盘的希望。但可惜马修斯（Mathews）在中线附近送出一记超远三分球没有进，巫师只得饮恨而归。