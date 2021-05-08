轻取湖人快艇三杀同城对手

美国职业篮球赛

湖人昨天再次败给同城劲敌快艇后，主帅沃格尔对球队的未来感到担忧，称球队长期饱受伤病困扰，担心会丢失直接晋级季后赛的机会。

（洛杉矶综合电）洛杉矶同城大战，湖人（LA Lakers）主场94比118不敌快艇（LA Clippers），本赛季在美国职业篮球赛（NBA）常规赛三次交手无一胜绩。雪上加霜的是，戴维斯（Davis）还再度伤退。

昨天比赛开局，快艇手感火热多点开花，以29比20领先进入次节。此外，湖人球星戴维斯也在首节疑似脚踝受伤伤退离场，随后球队称是遭遇背部痉挛。

首节一分未得的乔治（George）在次节火力全开，拿下12分，帮助快艇以23分的领先优势进入下半场，让比赛早早就失去了悬念。

此役快艇七人得分上双，乔治取得全队最高的24分、7个篮板和5次助攻，伦纳德（Leonard）取得15分、8个篮板和6次助攻，控卫龙多（Rondo）得11分，内线祖巴茨（Zubac）也有14分和8个篮板进账。

龙多赛后说：“我们有夺冠的DNA。我们在更衣室里已为夺冠布置好了蓝图，现在的问题就是需要队员团结信任。”

湖人方面，只有库兹马（Kuzma）和哈雷尔（Harrell）两名球员得分上双，前者拿下25分、5个篮板和4次助攻，后者得14分、6个篮板和4次助攻，戴维斯仅出战9分钟，获得4分和1个篮板。

湖人主帅沃格尔（Vogel）赛后对球队的未来表露出担忧，他说：“球队长期饱受伤病困扰，无论对个人状态、团队合作和士气都产生较大的影响。如今这些负面影响得到了验证，我最担心的是我们会丢掉直接晋级季后赛的机会。”

至于戴维斯反复的伤势，虽然他已表态宁可赛季报销也要带伤作战，但这恐怕不是沃格尔所希望的。戴维斯说：“我的脚踝没太大问题，这并不困扰我。困扰我的是背部。但我现在感觉好多了，我们看看明天的情况如何。”

詹姆斯下周伤愈复出

值得庆幸的是，湖人当家球星詹姆斯（James）将在下周归队。据The Athletic报道，脚踝受伤的詹姆斯将继续缺席今天对阵波特兰拓荒者（Portland Trail Blazers）和周一对菲尼克斯太阳（Phoenix Suns）的比赛，但有望在下周三对阵纽约尼克斯（New York Knicks）的比赛中上场，为季后赛做热身。本赛季詹姆斯场均得到25分、7.9个篮板和7.8次助攻。

此役战罢，快艇也超越丹佛金块（Denver Nuggets），升至西岸第三。湖人则排名第六，与拓荒者战绩同为37胜29负，随时都可能跌至第七，必须参加附加赛，以争夺季后赛资格。