世卫力挺日本希望东奥顺利举行

世卫组织紧急情况小组负责人瑞安认为，东京政府是一个能够“高度胜任”的政府，并称他们现在正在努力工作，确保冠病疫情能够得到控制。

（日内瓦综合电）世界卫生组织力挺国际奥委会、日本政府和东京奥运组织委员会，希望今年夏天的东京奥运会能顺利举行，并强调奥运会是一项大型活动，关于奥运会形式的许多决定只能在最后时刻做出。

世卫组织紧急情况小组负责人瑞安前天在日内瓦举行的记者会上指出，到目前为止，日本有关当局采用了一种“非常系统的风险管理方法”来筹备奥运，能够有效避免病毒传播，同时，他也将东京政府描述为能够“高度胜任”的政府。

他说：“我们希望奥运会能够顺利举行。我们有信心，国际奥委会、主办城市东京以及日本政府能够就如何最好地对风险管控做出正确的决定。他们现在正在极其努力地工作，以确保这些风险得到控制。”

瑞安也补充，一些决定，比如观众人数，得等到开幕式前根据冠病的变化情况才能做出。他也表示，不论观众是否允许入场，东京奥组委都必须照顾好参赛选手在奥运村和体育场馆内的健康安全，以及评估比赛期间东京周围社区生活的健康风险。早前日本当局已经表示，比赛禁止外国观众入境观看，这也意味着一些比赛可能在没有任何观众的情况下进行。

瑞安说：“我们看到在过去六个月里，一些体育赛事在没有观众的情况下都能非常、非常安全地进行。”

“我们将把有关奥运场馆出席人数的任何决定留给日本当局来做出，因为我们相信他们正采用一种非常、非常系统的风险管理方法在保护公众的健康安全。”

日本东京奥运会将在7月23日至8月8日举行，距离东京奥运开幕不足80天，但日本冠病疫情未见趋缓，导致日本延长多地紧急状态并扩大范围。

日本首相菅义伟本周五（7日）宣布将东京、京都、大阪、兵库四地的紧急状态从5月11日延长至本月31日，同时12日起将爱知县和福冈县也列入紧急状态实施范围。

另据《天空新闻》报道，紧急状态限制措施的延长令人担心奥运会能否如期举行。自去年起，就有日本当地民众在网络上发起了请愿活动，希望能取消东京奥运，截至昨日已获得约20万个签署。