爵士胜金块 博格丹诺维奇夺48分创个人新高

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年5月9日 5:00 AM

博格丹诺维奇（左）独取48分，助爵士击败强敌金块。（今日美国）
博格丹诺维奇（左）独取48分，助爵士击败强敌金块。（今日美国）

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美国职业篮球联赛（NBA）昨天迎来一场强强对决，犹他爵士（Utah Jazz）主场127比120力挫丹佛金块（Denver Nuggets），博格丹诺维奇（Bogdanovic）狂砍48分创职业生涯新高。

比赛一开局，金块便多点开花取得两位数领先优势，但随后爵士发起反击，将分差追至一分进入第二节。次节双方命中率有所下降，金块以73比69领先进入下半场。易边再战，双方对攻拉锯了几个回合，金块仅带着一分的领先优势进入末节。博格丹诺维奇在末节命中三个三分球，帮助爵士反超比分，主场取胜。

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