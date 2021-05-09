爵士胜金块 博格丹诺维奇夺48分创个人新高 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月9日 5:00 AM 博格丹诺维奇（左）独取48分，助爵士击败强敌金块。（今日美国） 字体大小: 小 中 大 美国职业篮球联赛（NBA）昨天迎来一场强强对决，犹他爵士（Utah Jazz）主场127比120力挫丹佛金块（Denver Nuggets），博格丹诺维奇（Bogdanovic）狂砍48分创职业生涯新高。比赛一开局，金块便多点开花取得两位数领先优势，但随后爵士发起反击，将分差追至一分进入第二节。次节双方命中率有所下降，金块以73比69领先进入下半场。易边再战，双方对攻拉锯了几个回合，金块仅带着一分的领先优势进入末节。博格丹诺维奇在末节命中三个三分球，帮助爵士反超比分，主场取胜。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 美国 克利夫兰骑士 詹姆斯 爵士 杜兰特 丹佛金块 达拉斯小牛 犹他爵士 米切尔 博格丹诺维奇 维拉期待破26年主场不胜曼联魔咒 不敌利兹 热刺下季欧冠梦几成泡影