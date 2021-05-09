爵士胜金块 博格丹诺维奇夺48分创个人新高

美国职业篮球联赛（NBA）昨天迎来一场强强对决，犹他爵士（Utah Jazz）主场127比120力挫丹佛金块（Denver Nuggets），博格丹诺维奇（Bogdanovic）狂砍48分创职业生涯新高。

比赛一开局，金块便多点开花取得两位数领先优势，但随后爵士发起反击，将分差追至一分进入第二节。次节双方命中率有所下降，金块以73比69领先进入下半场。易边再战，双方对攻拉锯了几个回合，金块仅带着一分的领先优势进入末节。博格丹诺维奇在末节命中三个三分球，帮助爵士反超比分，主场取胜。