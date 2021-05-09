维拉期待破26年主场不胜曼联魔咒

英超

（伦敦综合电）“红魔”曼联（Man Utd）将在接下来的五天内连踢三场联赛，主帅索斯加尔（Solskjaer）已确认会进行大轮换，这或许是阿斯顿维拉（Aston Villa）打破长达26年主场不胜曼联魔咒的最佳时机。

比起上季侥幸保级，维拉本季的整体表现明显进步，目前在英超积分榜上位列第10，但在与曼联的交手记录上，维拉却完全处于劣势，上一次在正式比赛中击败曼联是在2009年，最后一次在主场“降魔”更要追溯到1995年。

红魔这次可说是被自家球迷害惨，备受瞩目的“双红大战”原定上周末举行，却因为曼联球迷在赛前冲进老特拉福德球场（Old Trafford）抗议球会老板而被迫展期。之后，英超联盟宣布将这场补赛安排在5月13日，也就是新加坡时间本周五凌晨。

在今晚的比赛之后，曼联将在下周二凌晨主战目前只落后他们四分的“狐狸”莱斯特（Leicester），这意味着红魔将在短短的五天内踢三场联赛，索帅认为，这几乎是不把球员当人看待的事。

毫无疑问，维拉是曼联接下来三个对手中实力最弱的，预计红魔本仗将收起较多的主力。

队长马圭尔（Maguire）自2019-20赛季从莱斯特加盟曼联后，每场联赛都踢足90分钟，至今已连续71场联赛踢满全场，只差一场就能创造队史新纪录。

然而，索帅表示自己现在最不希望看到球员受伤，因此暗示今仗可能要对不起马圭尔了。

的确，相较于对垒莱斯特及利物浦（Liverpool）的比赛，此役的重要性明显最小，所以索帅最有可能让马圭尔在本轮休息，日前在欧洲联赛中全程坐冷板凳的林德洛夫（Lindelof）料取代他的位置。

除了马圭尔之外，近两场欧联赛横扫三球入账的前锋卡瓦尼（Cavani）也因为年龄的关系，本仗多半不会首发。

中场麦克托米奈（McTominay）上仗完全没上场，前锋拉什福德（Rashford）也只替补上阵，两人预计将进入曼联首发名单。

前锋沃特金斯（Watkins）是维拉最强的进攻武器，至今33场联赛为球队横扫了13球入账，其中七球更来自于对垒英超六强的比赛，本仗无疑是曼联最大的威胁。

维拉在上轮联赛客场2比1打败埃弗顿（Everton），终结了三场联赛不胜的战绩，本仗恰逢曼联将进行大轮换，说不定有望乘虚而入，拿下一场对垒红魔的久违的胜利。