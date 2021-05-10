红魔逆胜维拉 英超冠军悬念延续

曼联胜、曼市败，尽管本赛季英超的冠军悬念似乎早已结束，但至少在理论上，“红魔”曼联仍旧有在最后时刻逆转夺冠的可能。

英超冠军悬念仍在延续。排名第二的“红魔”曼联（Man United）昨天（5月9日）客场逆转3比1战胜维拉（Aston Villa）。这样，曼联在本队还剩下四轮比赛的情况下，落后领头羊曼市（Man City）10分，仍有一线机会反超同城对手夺冠。

红魔主帅索斯加尔（Solskjaer）本场没有派上近期状态不俗的乌拉圭前锋卡瓦尼（Cavani），而是派出19岁小将格林伍德（Greenwood）首发，与布鲁诺·费尔南德斯（Bruno Fernandes）及拉什福德（Rashford）组成进攻线。这是年轻的格林伍德第100次为红魔出场。而他的表现也确实没有辜负主帅的信任和悉心培养。

从比赛一开场，红魔就大举投入进攻，但率先进球的却是维拉。第24分钟，曼联后场传球失误，特拉奥雷（Traore）抓住机会小角度抽射破门。

开局落后对于本季的曼联已是家常便饭。红魔下半场发威，先是波格巴（Pogba）造成对方犯规赢得罚球，费尔南德斯主罚稳稳命中。之后格林伍德成为红魔英雄。他接万比萨卡（Wan-Bissaka）传球，禁区内转身射门一气呵成，将球攻入近角，取得了反超进球。

格林伍德在进球后下场，卡瓦尼候补上阵，并在比赛即将结束时头球攻门得手，将比数锁定在3比1。这已经是红魔本赛季第10次逆转获胜。

在昨天凌晨（新加坡时间）的比赛中，曼市先赢后输，1比2不敌切尔西（Chelsea），没能完成提前三轮夺冠的伟业。曼市由斯特林（Sterling）进球，在第44分钟取得领先。之后在上半场补足时间，曼市还获得了一次罚球机会。阿圭罗（Aguero）采取“勺子”方式主罚，不料切尔西门将门迪（Mendy）在做出侧扑动作后仍能及时挽回重心，将这一罚球救下。

这记罚球成为比赛转折点。蓝军下半场由齐耶什（Ziyech）和阿隆索（Alonso）攻入两球，在最后时刻反超比数，取得了胜利。

这场比赛同时也是欧洲冠军联赛大决赛的预演。切尔西不但巩固了他们在争四集团中的领先位置，也为欧冠决赛赢得了些许心理上的优势。